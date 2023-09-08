85% болезней уйдут навсегда, если перестать делать эти 3 вещи

Эти привычки плохо влияют на организм, поэтому от них следует избавиться, чтобы иметь крепкое здоровье.

Быть здоровым – значит иметь качественную жизнь и практически не болеть. Ведь когда болееешь, ничего не хочется и ничто не радует. Как быть здоровыми и не болеть? Нужно просто раз и навсегда избавиться от этих привычек, приводящих к 85% болезней.

Не стоит волноваться – это приводит к психосоматическим заболеваниям

Все негативные ощущения – это психологическая и физическая реакция нашего тела, помогающая нам лучше справиться с любой критической или отрицательной ситуацией. Организм, выделяя гормоны, ускоряет сердечный ритм и готовит мышцы к полной боевой готовности. Но хронические негативные эмоции могут иметь тяжелые последствия для здоровья, вызывая тревожность, бессонницу, депрессию и головные боли.

Негативные эмоции и волнения очень тяжело переносятся нашим телом, страдают все системы организма.

Центральная нервная и эндокринная система. Если нервы на грани, это может стать причиной переедания, чрезмерного употребления алкоголя и других губительных привычек.

Если нервы на грани, это может стать причиной переедания, чрезмерного употребления алкоголя и других губительных привычек. Сердечно-сосудистая система. Сердце в состоянии стресса работает быстрее, это может привести к повышению давления и сердечному приступу.

Сердце в состоянии стресса работает быстрее, это может привести к повышению давления и сердечному приступу. Пищеварительная система. В состоянии стресса печень производит избыток сахара, что может привести к диабету второго типа. Также из-за волнения у человека могут быть боли в животе, тошнота и изжога.

В состоянии стресса печень производит избыток сахара, что может привести к диабету второго типа. Также из-за волнения у человека могут быть боли в животе, тошнота и изжога. Иммунная система. Во время чрезмерных волнений снижается иммунитет, поэтому люди очень часто болеют простудой и гриппом.

Во время чрезмерных волнений снижается иммунитет, поэтому люди очень часто болеют простудой и гриппом. Репродуктивная система. У мужчин частые волнения могут стать причиной импотенции. А у женщин стресс влияет на течение цикла, тогда месячные идут нерегулярно, появляются сильные боли в животе, истощающие организм.

Не следует пропускать сон – это приводит ко многим болезням

Бессонница истощает организм, делает человека хилым, рассеянным и постоянно уставшим. Поэтому нужно качественно отдыхать, чтобы организм успевал восстановиться. Если долго бодрствовать, можно получить болезни сердца, ожирение и даже онкологию.

У человека, который не высыпается, снижается активность мозга, могут быть галлюцинации. Начинаются проблемы с речью, мозг не может принимать адекватных решений, появляется раздражение, рассеянность, невнимательность, нарушается зрение и слух.

Нельзя злоупотреблять алкогольными напитками

Злоупотребление алкоголем приводит к множеству болезней и проблем. Что может сделать алкоголь с человеком? Он оказывает негативное влияние на организм, вызывая глубокие расстройства деятельности пищеварительной системы, печени, поджелудочной железы, органов дыхания, почек, половой системы. Также алкоголь может послужить причиной деменции и онкологии.

Если вы употребляете алкоголь, то следует соблюдать допустимую норму для женщин и мужчин, а также пить вместе со спиртными напитками воду. Тогда воздействие этилового спирта значительно уменьшится, и печень быстрее выведет его из организма.

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