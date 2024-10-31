Агрессивная опухоль мужчины уменьшилась на 50% через 6 недель после первого экспериментального лечения

"Агрессивная" опухоль головного мозга мужчины из Великобритании уменьшилась в размере на 50% после первого в своем роде лечения типа рака, обычно убивающего пациентов в течение 18 месяцев.

Об этом сообщает BBC.

Экспериментальное исследование было опробовано на Полу Риди, 62-летнем инженере, у которого в декабре в 2023 году диагностировали глиобластому – рак, убивающий большинство пациентов в течение полутора лет.

Чтобы начать экспериментальное лечение, проводимое в Университетском колледже Лондонских больниц NHS Foundation Trust (UCLH), врачи попросили хирургов удалить как можно большую часть опухоли, а затем имплантировали крошечное устройство под названием резервуар Ommaya прямо под кожу головы.

После установки устройства врачи вводили низкие уровни радиоактивности в опухоль раз в неделю в течение шести недель. Этот процесс был направлен на уничтожение раковых клеток, оставляя здоровые ткани невредимыми.

Результаты исследования оказались ошеломляющими. Сканирование мозга показало, что опухоль Рида уменьшилась в размере на 50% в конце его шестинедельного лечения.

"Мы только что пересмотрели результаты сканирования, и оно в конце лечения показало уменьшение опухоли, что является ошеломляющим результатом для человека с такой агрессивной опухолью", — сказал доктор Пол Малхолланд, медицинский онколог-консультант UCLH и главный исследователь, разработавший это исследование.

Пол Риди / Фото: University College London Hospitals NHS Foundation Trust

"Это испытание было спасительным кругом, поскольку вероятность выживания, по данным, составляла для меня год или меньше", — сказал Рид в заявлении UCLH.

Ни о каких побочных эффектах, кроме ощущения "немного большей усталости", Рид не сообщал.

В первые дни симптомы Рида начались с головной боли во время рабочей поездки в Южную Корею, и боль продолжилась, когда он вернулся в свой маленький городок к северу от Лондона. Через две недели его лицо перекосилось на одну сторону, и ему поставили диагноз глиобластома.

Сразу после этого врачи пытались удалить как можно большую часть опухоли, а затем прошел курс лучевой терапии и химиотерапии, но лечение не помогло, поскольку в июле опухоль снова начала расти.

Полу предложили поучаствовать в исследовании CITADEL-123 в UCLH, и он "был рад исследовать все", что могло бы вылечить его состояние.

"Нам всем раздают карты, и вы не знаете, какие из них вам выпадут", – добавил Рид.

Пол Риди / Фото: University College London Hospitals NHS Foundation Trust

Еще до того, как он увидел отличные результаты, он сказал: "Будет замечательно, если это лечение поможет мне, а если нет, то ничего страшного... Возможно, оно принесет пользу кому-то другому в будущем".

Медицинская команда начала лечение второго пациента по той же процедуре и планирует в конечном счете пролечить до 40 пациентов в первой фазе испытания.

"Я очень рад, что это клиническое испытание начато. Потенциально это очень мощный подход, и я уже чрезвычайно доволен результатами первого пациента", — сказал доктор Малхолланд.

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