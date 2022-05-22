Алкоголь не снимает стресс: медики рассказали об изменении привычного функционирования мозга при употреблении

Алкоголь не снимает стресс: медики рассказали об изменении привычного функционирования мозга при употреблении

Употребление алкоголя может быть хорошим способом снять стресс. Это распространенное мнение и ложное представление.

Употребление алкоголя представляет дополнительную угрозу как вашей жизни и здоровью, так и жизни рядом.

Специалисты Минздрава рассказали об основной причине — его негативном влиянии на мышление, быстроте реакции на опасность.

Алкоголь изменяет обычное функционирование мозга. В результате воздействия алкоголя мы можем испытывать еще больший стресс, тревогу или депрессию.

Также алкоголь замедляет работу ЦНС, снижает способность адекватно мыслить и принимать рациональные решения.

Опьяненный человек представляет угрозу как себе, так и другим, особенно в случаях эвакуации или перемещения к укрытию.

В инфографике Минздрава – информация, почему не стоит употреблять алкоголь, тем более во время войны.

Следует отметить, что в Киеве и Киевской области комендантский час теперь длится каждую ночь с 23:00 до 05:00. Общественный транспорт работает по следующему графику: метрополитен – с 06:00 до 22:00, наземный общественный транспорт – с 06:00 до 22:30.

Городские власти призывают киевлян придерживаться комендантского часа и не терять бдительности.

Напомним, в Киеве возобновила работу еще одна станция метро.

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