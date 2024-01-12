Алкоголь улучшает качество сна: ученые рассказали все о влиянии крепких напитков на наш сон

Ученые сразу же предупредили об ошибочности такого утверждения и побочных эффектах, которые может вызвать алкоголь. Но все же доля правды в этом есть – алкогольные напитки действительно могут помочь уснуть. Рассказываем, как алкоголь влияет на наш сон и действительно ли стоит пить на ночь крепкие напитки, чтобы лучше спать.

Как алкоголь влияет на организм человека

Когда мы употребляем алкоголь, он попадает через желудок в кровь, затем направляется в мозг и печень. Тогда у нас наступает эффект расслабления, это значит, что алкоголь уже попал в мозг, вызвав выбросы гормонов счастья – серотонина и дофамина.

Состояние расслабления после употребления алкоголя продолжается в течение пяти часов, после чего такой эффект заканчивается и человек начинает тревожиться и просыпаться. Гельмульт Зайтц, немецкий ученый, исследующий влияние алкоголя на мозг человека, объясняет это тем, что алкоголь в организме расщепляется до ацетальдегида.

Ацетальдегид – это соединение, вызывающее выброс кортизола и адреналина в мозг, что вызывает у человека стрессовое состояние. Потому на этом этапе спокойный сон завершается.

Некачественный алкоголь усугубляет проблему со сном

Пиво, вино, коктейли и другие алкогольные напитки, которые человек пьет вечером, нарушают крепкий и спокойный сон. А некачественный алкоголь, кроме того, также негативно влияет на работу печени и может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

"Дешевый алкоголь может включать в себя дополнительные вещества, которые крайне вредны для здоровья. Это могут быть красители, ароматизаторы, сивушные масла и т.д. Именно они вызывают тошноту, головную боль и тяжелое похмелье", — объясняет ученый.

Как алкоголь угнетает фазы сна

Чем выше доза алкоголя, тем хуже будет сон. Даже очень качественные алкогольные напитки превращаются в токсический ацетальдегид, если их употребление превышает норму. Для каждого это будет индивидуальная доза, поскольку все зависит от пола, состояния здоровья, веса и т.д. Однако ученые отмечают, что двух бокалов вина вполне достаточно, чтобы нарушить качество сна.

Алкоголь угнетает так называемые фазы быстрого сна, которые являются ключевыми для психического и физического здоровья человека. К примеру, у младенцев быстрый сон составляет основную часть отдыха. И когда эти фазы регулярно нарушаются, появляется ряд проблем. Это ухудшение памяти, когнитивных функций, ослабление организма, которые могут повлечь за собой даже смерть.

Поэтому исследователь алкоголя Гельмут Зайтц рекомендует не употреблять алкоголь для расслабления. Если отказаться от крепких напитков перед сном, организм становится более расслабленным, человек быстрее засыпает, хорошо высыпается и лучше справляется с решением своих повседневных задач и проблем.

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