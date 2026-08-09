Алкоголь / © Associated Press

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Приблизительно 4% раковых заболеваний в мире вызваны употреблением алкоголя, что составляет более 740 000 случаев рака во всем мире. Результаты ряда исследований доказывают, что употребление алкоголя повышает риск нескольких типов рака, включая рак верхних отделов пищеварительного тракта, печени, толстой кишки и молочной железы.

Об этом пишет Mirror.

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Рак молочной железы — один из самых распространенных в мире, и около 10% случаев в Великобритании связаны именно с алкоголем.

Рак толстой кишки — регулярное употребление алкоголя повышает риск его развития.

Рак полости рта — алкоголь делает клетки более уязвимыми к канцерогенам.

Рак гортани и рак глотки — алкоголь облегчает проникновение вредных веществ в ткани.

Рак пищевода риск возрастает при сочетании алкоголя и курения.

Рак печени — чрезмерное потребление алкоголя является одним из ключевых факторов.

Как алкоголь повышает риск рака

Биохимический вред. Когда вы употребляете алкоголь, ваш организм расщепляет его на химическое вещество под названием ацетальдегид при поддержке фермента алкогольдегидрогеназы. Последняя ответственна за расщепление всего потребляемого алкоголя. Из-за злоупотребления алкоголем метаболический баланс смещается в сторону большего скопления ацетальдегида.

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В свою очередь, ацетальдегид повреждает вашу ДНК, связываясь с ее молекулой. ДНК — это «инструкция по эксплуатации» клетки, которая контролирует нормальный рост и функционирование клетки. Когда ДНК повреждена, клетка может начать неконтролируемый рост, перестраивать трофические пути в пользу быстрого потребления энергии и, как следствие, создать раковую опухоль.

Также происходят гормональные конфигурации. Алкоголь может повысить уровень некоторых гормонов в нашем организме, таких как эстроген и инсулин. Гормоны являются химическими мессенджерами, а более высокий уровень эстрогена и инсулина может заставить клетки чаще делиться. Это увеличивает возможность появления злокачественных раковых клеток.

Кроме того, алкоголь за счет тератогенного воздействия повреждает хромосомы в стволовых клетках крови и не дает организму восстановить повреждения. Поэтому отдельно отмечается отказ от алкоголя во время беременности.

Ранее сообщалось, что хроническое употребление алкоголя перед сном может привести к стойкому нарушению циркадного ритма, что проявляется бессонницей, дневной сонливостью и снижением работоспособности.

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