Алкоголь заставляет иммунную систему атаковать мозг: ученые нашли неожиданное влияние на организм

Алкоголь вынуждает иммунную систему атаковать мозг / © Associated Press

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Влияние алкоголя на человеческий организм оказалось значительно сложнее и коварнее, чем считалось ранее. Как выяснили исследователи в работе, опубликованной в научном журнале Immunity, спиртное не только угнетает работу нейронов, но и вынуждает иммунную систему мозга атаковать и разрушать межнейронные связи.

Об этом пишет Egészség Kalauz.

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Как уменьшить вредное влияние алкоголя на мозг

Традиционно считалось, что главная беда от спиртного — это угнетение центральной нервной системы. При употреблении алкоголя человек сталкивается с усилением тормозных процессов и угнетением возбуждающих сигналов: замедляется реакция, рассеивается внимание, ухудшается координация и способность принимать взвешенные решения.

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Причин этому немало — от временного отсутствия кодирования воспоминаний в гиппокампе, вызывающего так называемые «блэкауты» или провалы в памяти, до более глубоких структурных поражений.

Но свежее исследование раскрыло совсем другую сторону проблемы, связанную с микроглией. Эти клетки являются главными телохранителями головного мозга: в норме они убирают отмершие элементы и поддерживают стабильность среды. Впрочем, под действием алкоголя микроглия внезапно меняет поведение и начинает выделять вещества, которые расщепляют особую опорную сетку вокруг нейронов. Потеря этого каркаса приводит к разрыву межнейронных контактов и стремительному падению общей мозговой активности.

Анализ образцов мозговой ткани шести умерших, которые имели алкогольную зависимость, подтвердил: у людей происходят тождественные разрушительные процессы во внеклеточном матриксе.

Но учёные нашли способ остановить деструктивную реакцию на алкоголь. Они обратили внимание на белок MyD88, управляющий иммунным ответом клеток. В ходе экспериментов на лабораторных мышах ученые генетически заблокировали этот белок в микроглии и подвергли животных влиянию спиртного.

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Результаты поразили, ведь при отсутствии MyD88 алкоголь практически не провоцировал микроглию на разрушение внеклеточной сети. Испытуемые животные имели значительно меньшие неврологические повреждения, сохраняли лучшую координацию движений, а само опьянение имело куда более слабый выраженный эффект.

Это дает основания рассматривать белок MyD88 как потенциальную мишень для будущих лекарств, способных минимизировать вред от алкоголя для нервной системы. В то же время, авторы предостерегают от преждевременного оптимизма: генетическое исключение белка на мышах еще не означает появления безопасной или эффективной таблетки для людей.

Как алкоголь бьет по всему организму

Ученые напоминают, что алкоголь системно разрушает организм. Нет относительно безопасных доз этих напитков. Даже когда начальная эйфория проходит, организм оказывается под сильным давлением токсинов.

Печень и метаболизм : при расщеплении спирта ферментами образуется ацетальдегид — опасное ядовитое соединение, которое повреждает клетки печени, вызывает жировой гепатоз, гепатит и циротические изменения.

Сердце и сосуды : чрезмерное употребление спиртного провоцирует скачки артериального давления, аритмию и так называемый «синдром праздничного сердца», а в долгосрочной перспективе увеличивает риск инсульта.

Сон и иммунитет : хотя алкоголь облегчает засыпание, он ломает фазу быстрого сна и усиливает апноэ, оставляя человека истощенным. Параллельно угнетаются лейкоциты, нарушается кишечный барьер и снижается общий иммунитет.

Онкологические риски: ацетальдегид повреждает ДНК, что существенно повышает вероятность развития онкологических заболеваний полости рта, пищевода, печени, кишечника и молочных желез.

Именно поэтому ученые отмечают, что хотя новое открытие по блокированию белка MyD88 открывает двери для создания защитной фармакологии в будущем, лучшим способом сохранить мозг и здоровье остается сознательное ограничение или полный отказ от употребления спиртного.

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Есть ли у вас скрытая алкогольная зависимость: как проверить

Напомним, граница между безопасным употреблением спиртного и настоящей зависимостью часто незаметна для самого человека, поэтому специалисты советуют регулярно анализировать свои привычки. Американец Кори Уоррен, прошедший реабилитацию после тяжелого алкоголизма, разработал специальный тест из пяти вопросов для самоанализа. Даже один утвердительный ответ свидетельствует о необходимости пересмотреть отношения со спиртным или обратиться за помощью.

Тест предусматривает проверку способности остановиться после первого бокала, умение наслаждаться отдыхом или событиями без алкоголя, а также анализ мыслей по планированию следующей выпивки. Кроме того, стоит обратить внимание на намеки близких о необходимости сократить употребление и задуматься, не стоил ли алкоголь чего-то ценнее денег — например, отношений, работы, здоровья или проблем с законом.

Кори отмечает, что окружение обычно замечает проблему раньше зависимых, а внутренний дискомфорт от этих вопросов является тревожным сигналом. Для окончательного понимания ситуации он предлагает дать ответ на один главный вопрос: алкоголь делает жизнь лучше и наполненнее или только забирает ресурсы, не давая ничего взамен.

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