Аллергия на солнце: кто в группе риска и какие симптомы опасны

Не каждый отдых на пляже завершается равномерным загаром. У некоторых людей после солнечных лучей появляется сыпь, зуд или жжение. Причиной может быть так называемая аллергия на солнце — группа кожных реакций на ультрафиолетовое излучение.

Об этом пишут эксперты Mayo Clinic.

Такие проявления могут возникать не только под влиянием солнца, но и после контакта с искусственными источниками света.

Существующие виды солнечной аллергии

Медики выделяют несколько наиболее распространенных форм:

Актиничный зуд — мелкие узелки и сыпь, которая может распространяться даже на участки, не открытые солнцу. Часто имеет генетическое происхождение.

Фотоаллергические реакции — появляются после взаимодействия ультрафиолета с определенными веществами (лекарство, косметика, духи, солнцезащитные средства). Симптомы могут возникать спустя часы или даже дни.

Полиморфный фотодерматоз — самая распространенная форма, характерная для подростков, молодых людей, женщин и обладателей светлой кожи. Проявляется в виде прыщиков, пятен или пузырьков.

Солнечная крапивница — острая реакция, при которой сыпь возникает почти мгновенно после пребывания на солнце.

Как отличить аллергию на солнце от ожога

В отличие от обычного солнечного ожога, аллергия проявляется быстрее — от нескольких минут до нескольких часов после выхода на солнце. Основные симптомы:

зуд, жжение, шелушение;

мелкие прыщики, пятна, волдыри;

покраснение, иногда малозаметное на смуглой коже.

Солнечный ожог сопровождается стойкими краснотой, отеком и болью, которые обычно исчезают в течение нескольких дней.

Что делать при подозрении на солнечную аллергию

Специалисты советуют:

избегать прямых солнечных лучей до исчезновения симптомов (обычно 1-2 дня); при возможности прекратить употребление препаратов, повышающих чувствительность кожи (только после консультации с врачом); увлажнять кожу кремами, чтобы уменьшить дискомфорт.

Когда нужно обращаться к врачу

Если реакция непривычна или сопровождается сильным дискомфортом, следует обратиться к дерматологу. Для уточнения диагноза могут быть назначены:

тест на чувствительность к ультрафиолету;

фотопробы с контактными аллергенами;

биохимические анализы или биопсия в случае подозрения на другие заболевания.

