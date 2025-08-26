- Дата публикации
Аллергия на солнце: кто в группе риска и какие симптомы опасны
Отдых на солнце может обернуться болезнью. Как проявляется аллергия на солнце и кто находится в зоне риска?
Не каждый отдых на пляже завершается равномерным загаром. У некоторых людей после солнечных лучей появляется сыпь, зуд или жжение. Причиной может быть так называемая аллергия на солнце — группа кожных реакций на ультрафиолетовое излучение.
Об этом пишут эксперты Mayo Clinic.
Такие проявления могут возникать не только под влиянием солнца, но и после контакта с искусственными источниками света.
Существующие виды солнечной аллергии
Медики выделяют несколько наиболее распространенных форм:
Актиничный зуд — мелкие узелки и сыпь, которая может распространяться даже на участки, не открытые солнцу. Часто имеет генетическое происхождение.
Фотоаллергические реакции — появляются после взаимодействия ультрафиолета с определенными веществами (лекарство, косметика, духи, солнцезащитные средства). Симптомы могут возникать спустя часы или даже дни.
Полиморфный фотодерматоз — самая распространенная форма, характерная для подростков, молодых людей, женщин и обладателей светлой кожи. Проявляется в виде прыщиков, пятен или пузырьков.
Солнечная крапивница — острая реакция, при которой сыпь возникает почти мгновенно после пребывания на солнце.
Как отличить аллергию на солнце от ожога
В отличие от обычного солнечного ожога, аллергия проявляется быстрее — от нескольких минут до нескольких часов после выхода на солнце. Основные симптомы:
зуд, жжение, шелушение;
мелкие прыщики, пятна, волдыри;
покраснение, иногда малозаметное на смуглой коже.
Солнечный ожог сопровождается стойкими краснотой, отеком и болью, которые обычно исчезают в течение нескольких дней.
Что делать при подозрении на солнечную аллергию
Специалисты советуют:
избегать прямых солнечных лучей до исчезновения симптомов (обычно 1-2 дня);
при возможности прекратить употребление препаратов, повышающих чувствительность кожи (только после консультации с врачом);
увлажнять кожу кремами, чтобы уменьшить дискомфорт.
Когда нужно обращаться к врачу
Если реакция непривычна или сопровождается сильным дискомфортом, следует обратиться к дерматологу. Для уточнения диагноза могут быть назначены:
тест на чувствительность к ультрафиолету;
фотопробы с контактными аллергенами;
биохимические анализы или биопсия в случае подозрения на другие заболевания.
