Аллергия осенью: главные причины, симптомы и способы облегчения

Аллергия осенью / © Unsplash

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Осенний сезон не гарантирует отдыха от аллергии: затяжное цветение амброзии, активное размножение плесени во влажных листьях и домашние пылевые клещи продолжают провоцировать чихание, заложенность носа и слезотечение. Делимся, как облегчить симптомы осенней аллергии.

Об этом пишет Egészség Kalauz.

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Аллергия осенью: как облегчить симптомы

Изменение ежедневных привычек и грамотная терапия могут существенно снизить влияние аллергенов. В сентябре и октябре аллергены в воздухе меняются. Симптомы аллергического ринита легко перепутать с обычной простудой, но в их основе лежит гиперреакция иммунной системы с высвобождением гистамина.

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Главными факторами риска осенью становятся:

Пыльца амброзии — распространяется до первых морозов. Ветряная и сухая погода способствует распространению пыльцы, в то время как дождь временно очищает воздух.

Грибы плесени. Прелые листья, компост и садовые работы создают идеальную среду для споров. Дома источником опасности становятся влажные помещения — подвалы и ванные комнаты со слабой вентиляцией.

Пылевые клещи. С наступлением холодов и началом отопительного сезона люди больше времени проводят в помещениях. Иногда виновниками реакции являются белки, содержащиеся в экскрементах и частицах телец микроскопических клещей, которые живут в матрасах, коврах и мягкой мебели.

Полностью изолироваться от окружающей среды невозможно, но существенно снизить аллергенную нагрузку вполне реально.

При пиковом выделении пыльцы меняйте свою одежду сразу, когда возвращаетесь домой. Принимайте душ и мойте голову, если могли контактировать с пыльцой. Ни в коем случае не ложитесь в постель в том, в чем ходили на улице, а также с невымытыми волосами.

Не сушите стирку на улице, пока длится период распространения пыльцы.

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Окна в доме и авто при высокой концентрации аллергенов лучше держать закрытыми. Используйте воздухоочистители и кондиционеры с фильтрами.

Чтобы точно избавиться от пылевых клещей, которые провоцируют аллергию осенью, стирайте белье при высоких температурах, используйте защитные чехлы на матрас и часто делайте влажную уборку дома.

Если у вас уже есть симптомы осенней аллергии, не забывайте промывать нос стерильным или кипяченым солевым раствором или аптечными спреями.

Когда обращаться к врачу, если осенью началась аллергия

Для контроля симптомов аллергии обычно используют антигистаминные препараты и назальные кортикостероиды, которые системно снимают воспаление и отек носоглотки. Эти препараты могут убрать неприятные симптомы чихания, заложенности носа, отеков и зуда.

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Сосудосуживающие спреи можно использовать коротким курсом, поскольку они быстро вызывают привыкание.

Чтобы отличить сезонную аллергию от простуды, обратите внимание, есть ли у вас температура и горячка. Если есть, это уже простуда. Также на аллергию указывают сильный зуд кожи и глаз.

Если симптомы возвращаются каждый год, мешают сну или сопровождаются кашлем, хрипами и одышкой, необходимо пройти аллергологическое обследование. По его результатам специалист может назначить аллерген-специфическую иммунотерапию, которая скорректирует ответ иммунной системы.

Аллергия: последние новости

По словам семейного врача Амира Хана, сенная лихорадка (вид аллергии) проявляется с конца марта и продолжается в течение лета из-за роста количества пыльцы в воздухе, а также может быть реакцией на пыль, плесень или перхоть животных. Для облегчения состояния врач советует избегать контакта с аллергенами: находиться дома, закрывать окна, не сушить белье на улице, носить очки и принимать душ по возвращении с улицы.

Со своей стороны медикаментозная стратегия заключается в профилактике и лечении симптомов. За две недели до начала сезона врач рекомендует применять стероидные назальные спреи, которые уменьшают воспаление и предотвращают чрезмерную реакцию иммунной системы. Если симптомы уже появились, стоит использовать антигистаминные препараты новейшего поколения, поскольку они действуют дольше и не вызывают сонливости, в отличие от более старых аналогов.

Определить конкретный аллерген можно по периоду обострения: весенние симптомы обычно указывают на реакцию на пыльцу деревьев, летние — на пыльцу трав, а круглогодичные — на пылевых клещей, плесень или перхоть животных.

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