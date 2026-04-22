Альтернатива таблеткам: ученые назвали физические упражнения, снижающие давление не хуже лекарства

Британские исследователи из Эдинбургского университета выяснили, что ежедневные 25-минутные занятия йогой эффективно снижают артериальное давление у взрослых с избыточным весом. Такие выводы ученые сделали после масштабного анализа данных более 2600 участников, регулярно выполнявших эти упражнения в течение нескольких месяцев.

О неожиданных свойствах популярной гимнастики и ее влиянии на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний пишет Daily Mail.

Как йога заменяет лекарство от давления

Анализ 30 различных исследований показал, что после 12 недель регулярных занятий (около 180 минут в неделю) у пациентов фиксировалось значительное снижение давления. В частности, систолическое (верхнее) давление падало в среднем на 4,35 мм рт. ст., а диастолический (нижний) – на 2,06 мм рт. ст. Эксперты отмечают, что такие показатели сопоставимы с действием некоторых специальных препаратов. Ученые подсчитали, что снижение верхнего давления даже на 5 единиц уменьшает риск инфаркта или инсульта примерно на 10 процентов.

«Йогу часто рассматривают как практику для улучшения самочувствия. Однако наши выводы свидетельствуют, что она также может поддерживать определенные кардиометаболические показатели здоровья у взрослых с избыточным весом или ожирением», — подчеркнули авторы исследования.

Этнические особенности и влияние на холестерин

Интересно, что при анализе четкое снижение давления было зафиксировано преимущественно среди участников азиатского происхождения (23 исследования из 30 проводились именно в странах Азии, а 7 — в США, Германии и Австралии). Однако авторы отмечают, что это связано с меньшими размерами выборки в неазиатских группах, а не тем, что гимнастика работает только для определенных этносов.

Кроме нормализации давления, участники также продемонстрировали умеренное снижение уровня «плохого» холестерина, который закупоривает артерии. Однако специалисты по фитнесу напоминают, что йога должна только дополнять, а не полностью заменять другие интенсивные виды физической активности или назначенное медикаментозное лечение врачами.

