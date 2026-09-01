Альцгеймер начинается раньше: ученые назвали критический возраст изменений в мозге

Когда начинается болезнь Альцгеймера / © nature.com

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Большинство из нас привыкли связывать болезнь Альцгеймера с забывчивостью. Когда человек систематически пропускает встречи, теряет нить разговора, несколько раз задает одни и те же вопросы или путается в ежедневных рутинных делах, обычно возникает подозрение на деменцию.

Впрочем, в тот момент, когда эти симптомы становятся очевидными для окружающих, патологические процессы в головном мозге продолжаются уже не один год.

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Об этом пишет Egészség Kalauz.

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Болезнь Альцгеймера начинается задолго до первых проблем с памятью

Медицина знала о существовании этого скрытого периода и раньше. Однако новое исследование, опубликованное в апреле 2026 года, поставило более точную задачу: выяснить, в каком именно возрасте биологические изменения, связанные с болезнью Альцгеймера, начинают ускоряться наиболее заметно.

Проанализировав данные 2082 участников, ученые опирались на комплексный подход: сопоставили результаты анализов крови на биомаркеры, данные томографии головного мозга и показатели тестирования когнитивных способностей.

Один из авторов исследования, Минчжао Ху, отметил, что по полученным данным многие ключевые сдвиги становятся более выраженными в промежутке с конца шестого до начала восьмого десятка лет.

Исследователи отмечают, что речь идет не о внезапном «старте» болезни в один конкретный день, а о последовательной цепочке биологических реакций, в которой четко вырисовываются два критических временных окна.

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Первые скрытые сдвиги были обнаружены в когнитивных тестах — темпы их снижения начинали расти в конце пятидесятилетнего возраста.

Впрочем, это статистическое ускорение не означает, что каждый человек в 58 или 59 лет сталкивается с бытовыми провалами в памяти. Повседневная забывчивость сама по себе не является синонимом Альцгеймера.

С возрастом скорость обработки информации естественно замедляется, а ухудшение концентрации часто влечет за собой банальный стресс, нехватку сна, тревожность, проблемы со щитовидной железой или прием определенных лекарств.

Следующий переломный момент фиксируют в начале седьмого десятка. В это время ускоряется накопление амилоида-бета — белка, фрагменты которого слипаются и образуют в тканях мозга так называемые амилоидные бляшки.

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Следом за амилоидом в игру вступает другой важный белок — тау. В здоровом организме он поддерживает внутреннюю структуру нервных клеток, однако при патологии деформируется в спутанные клубки и разрушает нейроны изнутри.

Согласно исследованию, в период с конца 60-х до начала 70-х годов изменения биомаркеров, связанных с тау-патологией и повреждением нейронов, становятся особенно выраженными.

Именно в этом возрастном диапазоне — примерно между 68 и 72 годами — наблюдался стремительный рост показателей таких ключевых биомаркеров в крови, как GFAP, NfL и p-tau. Параллельно ускорялся и процесс атрофии тканей мозга, в частности, в зонах, отвечающих за сохранение и воспроизведение воспоминаний.

Преклиническая фаза: почему это важно для медицины

Симптомный период заболевания — это не начало разрушительного процесса, а лишь его поздняя стадия. Так называемая преклиническая (бессимптомная) фаза может длиться годами или даже десятилетиями, пока человек чувствует себя полностью здоровым.

Соавтор исследования Джонатан Графф-Радфорд подчеркивает, что один из главных вопросов для предстоящего массового скрининга — это именно правильный выбор времени. Если проводить обследование слишком рано, когда биомаркеры еще не демонстрируют существенных сдвигов, это не даст полезной информации.

Сегодня болезнь Альцгеймера остается неизлечимой, но существующая терапия может замедлить ее течение. Вмешательство на этапе, когда большинство нейронов уже погибло, имеет низкую эффективность.

Так что исследователи стараются как можно точнее определить, во сколько лет необходимо вмешательство, чтобы лекарства имели максимальный эффект.

Ученые предостерегают от преждевременных выводов: полученные данные не являются призывом к людям в возрасте 68–72 лет срочно идти на скрининг. Это лишь усредненные показатели группы людей, согласившихся на исследования. На развитие болезни Альцгеймера влияет сложный комплекс генетических факторов, образа жизни и окружающей среды. Поэтому у каждого риски могут быть достаточно разными.

Что пить, чтобы защитить мозг от старения и болезни Альцгеймера

Напомним, ученые доказали, что регулярное употребление зеленого чая поддерживает когнитивные функции и снижает риск деменции и болезни Альцгеймера. Главная причина такой пользы — наличие катехинов и антиоксидантов, которые защищают нейроны от окислительного стресса и воспалений, вызывающих старение мозга.

Кроме того, напиток улучшает кровоток, обеспечивая мозг кислородом и питательными веществами, и стимулирует нейропластичность — способность формировать новые связи между нейронами для сохранения памяти и внимания до старости. Имеющаяся в чае аминокислота L-теанин также снижает уровень стресса, одновременно повышая концентрацию и производительность.

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