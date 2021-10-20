Американские хирурги впервые пересадили человеку почку от ГМО-свиньи

Для исследования ученые держали тело умершей женщины на аппарате искусственной вентиляции легких.

В Нью-Йорке хирурги Медицинского центра Лангон впервые провели человеку трансплантацию почки от генно-модифицированной (ГМО) свиньи.

Об этом пишет Guardian.

Пациентом стала женщина с мертвым мозгом и с нарушением функции почек. Согласие на эксперимент дали родные. Для исследования ученые держали тело умершей женщины на аппарате искусственной вентиляции легких.

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Американские хирурги использовали свинью, гены которой были изменены так, что ее ткани больше не содержали молекул, которые вызывают почти мгновенное отторжение органов. Они прикрепили почку свиньи под стать крупных кровеносных сосудов вне тела умершего реципиента и наблюдали за ним в течение двух дней. Почка начала фильтровать отходы и производить мочу, она не вызвала отторжения.

"Это важный шаг вперед в реализации обещания ксенотрансплантации, ежегодно спасать тысячи жизней в недалеком будущем", — сказал исполнительный директор United Therapeutics Мартин Ротблат.

Эксперты говорят, что испытания на нечеловеческих приматах и эксперимент с человеческим телом открывают путь к первым экспериментальных трансплантаций почек для живых людей.

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