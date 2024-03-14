Анализ крови может выявить ваш биологический возраст и предсказать риск заболевания – ученые

Результаты нового исследования, проведенного командой из Университета Питтсбурга, свидетельствуют, что некоторые маркеры в крови, связанные со старением.

Об этом пишет Science Alert.

Ученые предполагают, что исследование может помочь в лечении различных заболеваний, возникающих с возрастом.

По их словам, в дальнейшем их результаты помогут в определении биологического возраста человека по анализу крови.

Специалисты напоминают, что фактический возраст – это количество лет, проживший человек, тогда как биологический возраст – условное название для показателя того, насколько износились клетки тела.

Знание этого возраста может помочь определить риск заболеваний, подобрать лечение и лучше понять, с какой скоростью стареет организм.

Представьте себе двух человек в возрасте 65 лет. Один ездит на работу на велосипеде, на выходных катается на лыжах, а другой не может подняться по лестнице.

У них одинаковый хронологический возраст, но очень разный биологический", – говорит ученый Адити Гуркар.

Что показал эксперимент

Чтобы понять, почему так происходит, исследователи провели эксперимент с привлечением 196 пожилых людей, которых разделили на две группы.

В первую группу вошли здоровые люди в возрасте старше 75 лет. Ко второй – люди в возрасте 65-75 лет, которые чувствовали себя хуже.

Люди из первой группы могли подниматься по лестнице или ходить в течение 15 минут без отдыха, а другим нужны были перерывы.

В дальнейшем специалисты обнаружили и исследовали отличия между этими людьми на молекулярном уровне. В частности, они искали разные метаболиты – небольшие молекулы, остающиеся после биологических процессов в организме.

Ученые обнаружили 25 метаболитов, которые показали значительные различия между здоровыми и быстро стареющими людьми.

Эту группу молекул назвали индексом метаболизма здорового старения (HAM). Команда также определила три метаболита, которые оказались особенно важными в процессе биологического старения.

"Мы решили рассмотреть метаболиты, потому что они изменяются в реальном времени, отражая состояние нашего здоровья и самочувствия, и мы можем влиять на них через наш образ жизни, диету и окружающую среду", – говорит автор исследования Адити Гуркар.

В тестах на группе индекс HAM показал 68% точности в определении биологического возраста. Посредством дальнейших исследований ученые надеются разработать анализ крови для определения биологического возраста.

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