Ангина: как начинается опасная болезнь и главные симптомы
Ангина, или острый тонзиллит, является одной из наиболее распространенных и неприятных инфекционных заболеваний верхних дыхательных путей. Это заболевание часто вызывает неудобства, дискомфорт и болезненные симптомы.
Ангина (острый тонзиллит) — это инфекционное заболевание, когда воспаляются небные миндалины.
В зависимости от возбудителя различают вирусную ангину и бактериальную ангину:
При вирусной форме воспаления вызывают аденовирусы, вирус Коксаки и другие респираторные возбудители.
При бактериальной — чаще всего стрептококки группы А, реже — стафилококки.
По статистике, ежегодно ангиной болеет до 10% населения, а ангина у детей встречается в пять раз чаще, чем у взрослых.
Основные признаки ангины
Боль в горле
Повышение температуры
Налет на миндалинах
Увеличение лимфоузлов
Общая слабость и недомогание
головная боль
Неприятный запах изо рта. Это может быть связано с наличием патогенных микроорганизмов в глотке
Причины возникновения ангины
Особое внимание следует уделить факторам, которые могут повлечь за собой возникновение ангины:
Бактериальная инфекция
Вирусная инфекция
Возбудители дифтерии
Вирусы Эпштейна-Барра и цитомегаловирусы
Вирусы Герпеса
Абиофильные бактерии
Заражение грибками
Обострение хронических заболеваний
Контакт с больным лицом
