Ангина: как начинается опасная болезнь и главные симптомы

Ангина, или острый тонзиллит, является одной из наиболее распространенных и неприятных инфекционных заболеваний верхних дыхательных путей. Это заболевание часто вызывает неудобства, дискомфорт и болезненные симптомы.

Ангина – это острое инфекционное заболевание

Ангина — это острое инфекционное заболевание / © pixabay.com

Ангина (острый тонзиллит) — это инфекционное заболевание, когда воспаляются небные миндалины.

В зависимости от возбудителя различают вирусную ангину и бактериальную ангину:

  • При вирусной форме воспаления вызывают аденовирусы, вирус Коксаки и другие респираторные возбудители.

  • При бактериальной — чаще всего стрептококки группы А, реже — стафилококки.

По статистике, ежегодно ангиной болеет до 10% населения, а ангина у детей встречается в пять раз чаще, чем у взрослых.

Основные признаки ангины

  1. Боль в горле

  2. Повышение температуры

  3. Налет на миндалинах

  4. Увеличение лимфоузлов

  5. Общая слабость и недомогание

  6. головная боль

  7. Неприятный запах изо рта. Это может быть связано с наличием патогенных микроорганизмов в глотке

Причины возникновения ангины

Особое внимание следует уделить факторам, которые могут повлечь за собой возникновение ангины:

  • Бактериальная инфекция

  • Вирусная инфекция

  • Возбудители дифтерии

  • Вирусы Эпштейна-Барра и цитомегаловирусы

  • Вирусы Герпеса

  • Абиофильные бактерии

  • Заражение грибками

  • Обострение хронических заболеваний

  • Контакт с больным лицом

