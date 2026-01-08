Ангина: как начинается опасная болезнь и главные симптомы

Ангина — это острое инфекционное заболевание / © pixabay.com

Реклама

Ангина (острый тонзиллит) — это инфекционное заболевание, когда воспаляются небные миндалины.

В зависимости от возбудителя различают вирусную ангину и бактериальную ангину:

При вирусной форме воспаления вызывают аденовирусы, вирус Коксаки и другие респираторные возбудители.

При бактериальной — чаще всего стрептококки группы А, реже — стафилококки.

По статистике, ежегодно ангиной болеет до 10% населения, а ангина у детей встречается в пять раз чаще, чем у взрослых.

Основные признаки ангины

Боль в горле Повышение температуры Налет на миндалинах Увеличение лимфоузлов Общая слабость и недомогание головная боль Неприятный запах изо рта. Это может быть связано с наличием патогенных микроорганизмов в глотке

Причины возникновения ангины

Особое внимание следует уделить факторам, которые могут повлечь за собой возникновение ангины:

Реклама

Бактериальная инфекция

Вирусная инфекция

Возбудители дифтерии

Вирусы Эпштейна-Барра и цитомегаловирусы

Вирусы Герпеса

Абиофильные бактерии

Заражение грибками

Обострение хронических заболеваний

Контакт с больным лицом

Раньше мы писали о том, почему во рту появляется привкус металла.