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Аномальная жара бьет по психике: как высокие температуры обостряют тревожность и депрессию
Аномальная жара, накрывшая Европу и Украину, влияет не только на тело, но и на психику. Люди чаще жалуются на тревогу, панические состояния и эмоциональное истощение.
Аномальная жара вредит не только физическому самочувствию, но и психологическому. Особую опасность высокие температуры имеют для тех, кто принимает антидепрессанты.
Об этом пишет metro.co.uk.
Скрытое влияние жары на психику: что стоит знать
Украина, Европа и Великобритания переживают аномальную жару. Столбики термометров быстро приближаются к отметке +40 °C. Кроме физической нагрузки, экстремальные температуры сильно влияют на психику. Об этой проблеме очень мало говорят.
Жители Великобритании начали делиться в соцсетях своим опытом: они жалуются на ухудшение ментального состояния из-за жары. Многие признаются, что испытывают сильный страх, тревогу и чувствуют себя «будто в клетке», а некоторые пользователи сообщают об увеличении случаев панических атак.
Консультантка Британской ассоциации консультирования и психотерапии Л. Дж. Джонс подтверждает, что такие жалобы очень распространены среди ее пациентов.
«Волна жары может оказать существенное влияние на психическое здоровье. Многие сообщают о чувстве большей тревоги, раздражительности, перегруженности или эмоционального и физического истощения в периоды сильной жары», — говорит Джонс.
Специалист добавляет, что для людей, которые уже страдают от тревожных расстройств, депрессии, панических симптомов, тревоги или сенсорной чувствительности, жара может усиливать симптомы и вызовы диагнозов.
Среди того, что во время жары люди описывают чаще всего, является ощущение замкнутости или ограниченности.
Специалисты объясняют такую реакцию дополнительным стрессом для организма. Жара ускоряет сердцебиение, нарушает сон и вызывает обезвоживание, что активирует те же телесные ощущения, которые сопровождают тревожные расстройства. Из-за длительного физического дискомфорта и недосыпания эмоциональная устойчивость человека снижается.
Дополнительным фактором стресса является чувство потери контроля: люди переживают за свое здоровье, состояние уязвимых родственников и домашних питомцев. Особенно тяжело людям, которые раньше не сталкивались с высокими температурами.
Что делать людям с депрессией во время жары
Отдельную группу риска составляют пациенты, принимающие селективные ингибиторы обратного захвата серотонина для лечения тревожности, депрессии или панических расстройств. Эти препараты оказывают малоизвестный побочный эффект — непереносимость жары.
Они нарушают терморегуляцию организма, повышают риск теплового истощения, особенно в таких удушающих местах, как метро.
Людей, которые используют антидепрессанты, призывают не перегреваться в жару, не находиться на улице днем и избегать удушающих помещений. Проконсультируйтесь с врачом, который назначил вам антидепрессанты, на случай того, как можно экстренно улучшать свое состояние.
Пейте достаточно воды, охлаждайте помещения, в которых находитесь, вовремя питайтесь и не забывайте о качественном сне. Продолжайте заниматься тем, что поддерживает ваше психическое здоровье. Помните, что жара пройдет.
Если ваша тревога из-за жары становится дискомфортной, обратитесь к психологу или психотерапевту за помощью.
Как жара влияет на сердце
Напомним, что летняя жара является серьезным стрессом для сердечно-сосудистой системы. Чтобы защитить организм от перегрева, сосуды расширяются, а сердце начинает работать в усиленном режиме. Артериальное давление обычно падает.
Такие изменения могут вызвать тахикардию, гипотензию, слабость и головокружение, а дополнительные физические нагрузки только приближают сердце к пиковым показателям.
Организм сигнализирует о перегрузке, обезвоживании или тепловом истощении такими симптомами, как головная боль, одышка, судороги, тошнота или нарушение ритма сердца. Особую опасность жара представляет для людей с сердечно-сосудистыми, респираторными и почечными заболеваниями, рассеянным склерозом, избыточным весом, а также для тех, кто принимает диуретики или лекарства против давления.
Чтобы поддержать сердце во время высоких температур, специалисты советуют избегать пребывания на улице в пиковые часы, регулярно отдыхать в тени или прохладе, пить достаточно воды и носить легкую свободную одежду.