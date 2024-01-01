Антибактериальное или обычное: каким мылом лучше мыть руки в сезон вирусов и гриппа

Почему нельзя часто пользоваться антибактериальным мылом: объяснение учёных.

Чтобы меньше болеть в холодное время года, лучше мыть руки обычным мылом. Такую рекомендацию дают ученые и врачи. Рассказываем, почему не следует часто мыть руки антибактериальным мылом.

Каким мылом лучше мыть руки каждый день

Если верить рекламе, то антибактериальное мыло гораздо эффективнее и убивает микробы на 24 часа. Хотя учёные развенчивают этот миф и рекомендуют каждый день мыть руки обычным мылом. Ибо, если постоянно пользоваться антисептическим, вместе с вредными микробами погибают полезные микроорганизмы, обеспечивающие коже иммунитет.

Обычное мыло также эффективно убивает вирусы и бактерии, если мыть им руки правильно. И не наносит никакого вреда иммунной системе кожи. Антибактериальное мыло, напротив, может повлечь устойчивость организма к антибиотикам, лечащим вирусные заболевания.

Как правильно мыть руки: рекомендации ВОЗ

Руки нужно мыть водой с использованием обычного мыла.

Хорошо намылить и потереть руки в течение 30 секунд.

Особое внимание следует уделять участкам между пальцами, наружной поверхности и кончикам пальцев.

Затем необходимо хорошо смыть мыло и вытереть полотенцем, желательно бумажным.

Если вы моете руки в общественном месте, то тем же полотенцем нужно закрутить кран, не касаясь его чистыми руками.

Читайте также:

Сердце будет работать до 100 лет, как мотор: пожилым людям надо есть эти две каши

Что будет, если умываться обычным жестким мылом: ответ эксперта вас непременно поразит

Чем заменить уколы ботокса: копеечная маска, стирающая морщины с кожи лица