Антибактериальное или обычное: каким мылом лучше мыть руки в сезон вирусов и гриппа

Почему нельзя часто пользоваться антибактериальным мылом: объяснение учёных.
Чтобы меньше болеть в холодное время года, лучше мыть руки обычным мылом. Такую рекомендацию дают ученые и врачи. Рассказываем, почему не следует часто мыть руки антибактериальным мылом.
Каким мылом лучше мыть руки каждый день
Если верить рекламе, то антибактериальное мыло гораздо эффективнее и убивает микробы на 24 часа. Хотя учёные развенчивают этот миф и рекомендуют каждый день мыть руки обычным мылом. Ибо, если постоянно пользоваться антисептическим, вместе с вредными микробами погибают полезные микроорганизмы, обеспечивающие коже иммунитет.
Обычное мыло также эффективно убивает вирусы и бактерии, если мыть им руки правильно. И не наносит никакого вреда иммунной системе кожи. Антибактериальное мыло, напротив, может повлечь устойчивость организма к антибиотикам, лечащим вирусные заболевания.
Как правильно мыть руки: рекомендации ВОЗ
- Руки нужно мыть водой с использованием обычного мыла.
- Хорошо намылить и потереть руки в течение 30 секунд.
- Особое внимание следует уделять участкам между пальцами, наружной поверхности и кончикам пальцев.
- Затем необходимо хорошо смыть мыло и вытереть полотенцем, желательно бумажным.
- Если вы моете руки в общественном месте, то тем же полотенцем нужно закрутить кран, не касаясь его чистыми руками.
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