Антибиотиками нельзя вылечить все: пять фактов о лекарствах

Существует немало распространенных мифов о лекарствах и лечении, которые, к сожалению, могут иметь серьезные последствия.

Министерство здравоохранения Украины приводит пять важных фактов, которые должен знать каждый, кто заботится о своем здоровье.

Антибиотики не лечат все

Они эффективны только против бактериальных инфекций, но бессильны против вирусов, таких как COVID-19 или грипп.

Антибиотики — это группа веществ, действующих на бактерии. Они относятся к противомикробным препаратам и могут быть разными по химическому составу и происхождению. Антибиотики бывают двух видов: бактерицидные и бактериостатические. Первые — убивают бактерии, вторые — просто сдерживают их размножение, чтобы организм мог сам с ними бороться.

Не употребляйте лекарства по истечении срока годности

Со временем химический состав лекарства может изменяться, что приводит к снижению или потере их эффективности. К тому же, старое лекарство может стать опасным для здоровья.

Не все таблетки можно делить

Делить таблетки можно только в том случае, если у них специальная линия для разделения. Если такой линии нет, делать это без консультации с лечащим врачом опасно, поскольку это может быть, например, таблетка с покрытием для защиты желудка.

Не прекращайте назначенное лечение, даже если чувствуете себя лучше

Преждевременное прекращение приема, например антибиотиков, может привести к тому, что микроорганизмы не погибнут, а адаптируются к лекарствам и станут устойчивыми к их действию. Если вы чувствуете себя лучше, обратитесь к врачу для корректировки дозы.

Лекарство, которое помогло кому-то другому, не обязательно подойдет вам

Многие болезни имеют схожие симптомы. Даже если ваши симптомы кажутся подобными чьим-либо, ваша болезнь может быть другой. Только врач сможет точно определить диагноз и назначить правильное лечение.

