Апельсиновый сок без мифов: подходит ли он для ежедневного рациона

Стоит ли пить 100% апельсиновый сок ежедневно — вопрос, который все чаще поднимают диетологи. Несмотря на «натуральность», этот напиток имеет свои ограничения и не может полностью заменить целые фрукты.

Об этом сообщило издание Verywellhealth.

Специалисты по питанию объясняют: апельсиновый сок, даже 100% натуральный, не стоит употреблять ежедневно в больших количествах. Напиток содержит значительную дозу природных сахаров и почти не имеет клетчатки, которая помогает сдерживать резкие колебания уровня глюкозы в крови. Эксперты отмечают — целые апельсины дают больше пользы, поскольку обеспечивают организм клетчаткой и способствуют более длительному ощущению сытости.

Ранее FDA предложило снизить минимальное содержание сахара в пастеризованном апельсиновом соке — показатель Брикса планируют уменьшить с 10,5% до 10%. По словам регулятора, это не повлияет ни на вкус, ни на пищевую ценность напитка. Впрочем, даже с чуть меньшим содержанием сахара сок не считают оптимальным вариантом для ежедневного употребления.

Специалисты объясняют: организм усваивает натуральные сахара из сока так же, как и добавленные. Например, стакан 100% апельсинового сока (225 мл) содержит более 20 г сахара и около 112 калорий. Для сравнения, целый апельсин имеет почти вдвое меньше сахара и около 3 г клетчатки, что делает его более сытным и стабильным для уровня сахара в крови.

В то же время апельсиновый сок не приравнивают к сладким газированным напиткам. Он содержит витамин C, калий, фолат, флавоноиды с антиоксидантными свойствами, а некоторые варианты дополнительно обогащают кальцием и витамином D. Именно поэтому диетологи не призывают полностью отказываться от сока.

Вывод прост: целые фрукты остаются лучшим выбором для ежедневного рациона, а 100% апельсиновый сок можно пить время от времени и небольшими порциями. Как говорят эксперты, это скорее приятное дополнение, а не напиток «на каждый день».

