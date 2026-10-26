Ароматические свечи могут вредить здоровью: какие запахи самые опасные

Какие аромасвечи могут вызвать астму / © Associated Press

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Стремление создать дома уютную атмосферу с помощью ароматических свечей, эфирных масел или автоматических распылителей может привести к неожиданным последствиям для самочувствия. Специалисты предостерегают: популярные средства для ароматизации помещений могут выделять в воздух вещества, которые провоцируют приступы астмы, головные боли и раздражение дыхательных путей.

Об этом пишет Egészség Kalauz.

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Как любимые свечи и ароматические масла могут портить здоровье

Когда в комнате горит аромасвечка, в пространство одновременно попадают как испарения ароматических веществ, так и побочные продукты сгорания — от сажи и мельчайших микрочастиц до летучих органических соединений. Больше всего загрязнителей выделяется тогда, когда свеча стоит на сквозняке или начинает сильно дымиться.

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Хотя обнаружение этих элементов в лабораторных условиях еще не означает автоматического вреда для каждого в быту, у чувствительных людей это вызывает кашель, першение в горле и жжение в глазах.

Часто считается, что парафин, являющийся продуктом нефтепереработки, значительно токсичнее соевого или пчелиного воска. Но специалисты отмечают, что ситуация еще более интересная. Источником загрязнения является не столько то, из чего изготовлена свеча, сколько тип фитиля, интенсивность отдушек и условия горения.

Например, сильный шлейф от натуральной соевой свечи может насытить воздух химическими соединениями гораздо сильнее, чем обычная парафиновая свеча без запаха. Поэтому аллергикам рекомендуют обращать внимание, прежде всего, на отсутствие ароматизаторов и уровень копоти.

Какие экстракты и масла нужно использовать с осторожностью

Распространенное представление об абсолютной безвредности натуральных масел ошибочно. Растительные компоненты содержат высококонцентрированные химические соединения с высоким уровнем аллергенности.

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Цитрусовые ароматы при контакте с озоном в помещении образуют вторичные загрязняющие частицы, а при окислении на коже могут вызвать контактный дерматит.

Несмотря на репутацию успокаивающего аромата, лаванда содержит линалоол и линалилацетат — сильные аллергены. У многих людей этот насыщенный запах вызывает тошноту, приступы мигрени или одышку.

Масло с содержанием ментола и эвкалипта нуждаются в особой осторожности в домах, где живут малыши. Педиатры предупреждают, что распыление мятного масла вблизи лица младенца может вызвать расстройства дыхания, а эвкалипт при случайном проглатывании приводит к отравлению.

Пряные ноты корицы и гвоздики, содержащие циннамаль, эвгенол, изоевгенол и коричный спирт, официально внесены Научным комитетом Европейской Комиссии в перечень особых аромааллергенов.

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Цветочные и синтетические композиции с запахами розы, герани или лимонной травы нередко вызывают кожные и дыхательные реакции.

В сложнокомпонентных парфюмерных смесях, таких как «ваниль» или «свежее белье», могут использоваться растворители, фиксаторы и даже отдельные виды фталатов, которые связывают с рисками для гормональной и репродуктивной систем. Поэтому педиатры настоятельно советуют полностью исключить химические ароматизаторы из окружения детей.

Автоматические спреи, благовония и опасность для животных

Регулярная работа автоматических распылителей и аэрозолей создает постоянную концентрацию мелкодисперсных капель в воздухе, что становится серьезным испытанием для больных астмой или хроническим обструктивным заболеванием легких.

Традиционные ароматические палочки создают еще больший риск, ведь процесс их тления сопровождается прямым выделением большого количества дыма.

Отдельную угрозу ароматерапия представляет для домашних любимцев. Организм кошек и собак имеет особенности метаболизма, по которым они не способны безопасно усваивать определенные вещества. Испарения чайного дерева, эвкалипта, мяты и цитрусовых оседают на шерсти, откуда животные слизывают их во время умывания, что приводит к интоксикации.

Как обезопасить дом от токсичных ароматов и ароматических свечей

Маркеры «экологический» или «100% натуральный» не гарантируют полного отсутствия раздражителей в свечах или ароматах. Чтобы уменьшить вред здоровью, соблюдайте следующие рекомендации:

Выбирайте продукцию только тех брендов, которые честно и подробно указывают весь состав на маркировке. Вовремя подрезайте фитиль и гасите свечу, если она начинает заметно коптить или шататься на сквозняке. Не оставляйте аромат и свечи гореть в непроветриваемых комнатах или во время сна. Избегайте одновременного использования нескольких источников запаха — например, свечей и ароматических палочек или свечей с аэрозолями. Старайтесь не маскировать неприятные или застоявшиеся запахи в квартире искусственными ароматизаторами.

Лучший и безопасный аромат для вашего дома — чистый и свежий воздух.

Как правильно жечь свечи

Напомним, чтобы свечи горели дольше, безопасно и без копоти, стоит придерживаться нескольких простых правил.

Перед каждым зажиганием необходимо подрезать фитиль до 6–7 мм, а во время первого использования дать воску полностью растаять до краев емкости на 2–4 часа, чтобы предотвратить образование тоннеля.

Также нужно избегать сквозняков, не оставлять свечу гореть дольше чем на 3 часа подряд и всегда соблюдать базовые нормы пожарной безопасности.

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