Ароматный напиток, делающий людей счастливыми и здоровыми: он должен быть в рационе тех, кому за 50

О полезных свойствах этого напитка вы и не подозревали, его обязательно нужно пить людям зрелого возраста.

Это какао, его наверняка любят как взрослые, так и дети. Но оказывается, этот напиток не только вкусен, но еще невероятно полезен. Особенно его следует пить всем, кому за пятьдесят. Рассказываем, почему какао так полезно для здоровья, а кому его употреблять не стоит.

Какая польза какао для здоровья человека

Благодаря большому содержанию антиоксидантов в какао-порошке, напиток обладает множеством полезных свойств. Если регулярно пить какао, это будет способствовать преждевременному старению клеток в организме. Поэтому этот ароматный целебный напиток сохраняет как внешнюю, так и внутреннюю молодость. Также какао помогает снизить риски раковых заболеваний и способствует укреплению сердечно-сосудистой системы.

Какао содержит, кроме антиоксидантов, большое количество магния, цинка, фосфора и калия, поэтому способствует хорошему настроению и общему самочувствию. Этот напиток особенно полезен в холодное время года. Потому что способен противодействовать вирусным заболеваниям и воспалительным процессам в организме.

Чем особенно полезно какао для людей после 50 лет

Укрепляет сердце и сосуды. Напиток снижает уровень «плохого» холестерина в крови, нормализует уровень сахара и уменьшает воспаление. Какао предотвращает риски ишемической болезни и инсульта.

Напиток снижает уровень «плохого» холестерина в крови, нормализует уровень сахара и уменьшает воспаление. Какао предотвращает риски ишемической болезни и инсульта. Предотвращает заболевание раком. Напиток содержит антиоксиданты, которые уничтожают свободные радикалы, поэтому снижает риск онкологических заболеваний.

Напиток содержит антиоксиданты, которые уничтожают свободные радикалы, поэтому снижает риск онкологических заболеваний. Улучшает работу мозга. Какао содержит полифенолы, улучшающие эластичность сосудов, поэтому налаживается качественная поставка крови в мозг. В результате повышаются когнитивные функции и улучшается память.

Какао содержит полифенолы, улучшающие эластичность сосудов, поэтому налаживается качественная поставка крови в мозг. В результате повышаются когнитивные функции и улучшается память. Предотвращает старение кожи. Какао содержит антиоксиданты, которые защищают кожу от ультрафиолета, тем самым предотвращая преждевременный процесс ее старения.

Какао содержит антиоксиданты, которые защищают кожу от ультрафиолета, тем самым предотвращая преждевременный процесс ее старения. Борется с депрессией и улучшает настроение. Благодаря содержанию триптофана, отвечающего за чувство радости и счастья, какао улучшает настроение, снимает напряжение и тревожные состояния.

Кому нельзя пить какао

Да, какао имеет крайне много полезных свойств, но есть противопоказания для некоторых людей. Этот напиток не следует пить тем, кто имеет непереносимость кофеина. Также врачи запрещают употреблять напиток больным язвой желудка или двенадцатиперстной кишки. Ибо какао может привести к обострению болезни.

Также какао не следует пить тем, у кого есть проблемы со здоровьем печени и желчного пузыря. Не рекомендуется его употребление при аритмии и высоком АД.

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