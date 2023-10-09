Артериальное давление норма и отклонения: Минздрав назвал цифры

Как известно, в артериальном давлении выделяют два показателя – систолическое давление (верхнее), которое показывает силу воздействия на стенки артерий во время выброса крови сердцем и диастолическое давление (нижнее), отражающее сопротивление периферических сосудов.

Довольно часто люди ошибаются в определении, какое давление можно считать нормальным.

Нормальным, здоровым артериальным давлением является систолическое "верхнее" до 120 мм рт. ст., и диастолический, "нижний" до 70 мм рт. ст.

Как отмечают в Министерстве здравоохранения, люди ошибаются, когда говорят, что их нормальное или "рабочее" артериальное давление — это 150/100. К сожалению, из-за такого убеждения они не принимают меры против гипертензии.

Министерство здравоохранения отмечает, что такое повышенное давление не может быть нормой, "не вводите себя в заблуждение".

Согласно медицинским установкам

130–139 и/или 85–89 – это так называемое высокое нормальное давление,

140–159 и/или 90–99 – это гипертензия первой степени,

160-179 и выше и/или 100-109 и выше — гипертензия второй ступени,

Низкое давление – это все, что ниже 90/60.

Человек может постоянно испытывать такое "ненормальное" давление и при этом не испытывать дискомфорта. Может ощущать только последствия резких перепадов давления, которые происходят вместе с другими процессами. Может повышаться сердцебиение, уменьшаться кровоток через пищеварительную систему, повышаться давление и уровень глюкозы в крови, возможен спазм мышц шеи и плеч. Вы чувствуете все вместе, а не само давление, объяснило Минздрав.

Поэтому Минздрав призывает регулярно измерять давление и консультироваться на этот счет с врачом. "Гипертензию сейчас можно эффективно контролировать с помощью лекарств пролонгированного действия. Ряд таких препаратов входит в программу "Доступні ліки". По назначению врача вы можете получить их безвозмездно или с незначительной доплатой". Вовремя принятые меры по нормализации давления могут спасти жизнь.

Артериальное давление: норма для возрастов

Норма давления человека по возрасту — понятие чисто общее и малоинформативное для конкретных клинических ситуаций. В учебниках по физиологии человека в качестве показателей нормы чаще всего фигурируют цифры 120/80 мм рт. ст – это показатели давления в состоянии покоя у человека средних лет, от 20 до 40 лет.

Понятия возрастной нормы АД у взрослых нет. У здоровых людей в любом возрасте нормальные показатели АД – 130 на 80 мм. рт.ст. Оптимальной цифрой считается 120 на 70.

Но нужно помнить, что это всего лишь усредненные клинические показатели. Так как у разных людей есть свои физиологические особенности, то колебания уровня артериального давления у разных людей могут отличаться.

Раньше для возраста от 40 до 60 нормой числилось давление 140/90. Соответственно, для людей старше 60 показатели нормы возрастали до 150/90. Однако с 1999 года ВОЗ опровергает теорию о нормальности повышения давления с возрастом и оптимальными показателями для всех возрастов и предлагает считать 130-110/70-80 мм рт. ст.

Норма по возрасту АД человека в 16-20 лет допускает пониженное значение верхнего и нижнего показателей и может составлять в покое 100/70 мм рт. ст.

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