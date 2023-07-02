Артериальное давление в норме: всегда ешьте эти три продукта на завтрак в случае гипертензии

Основные продукты питания, у которых много калия, хорошо помогают снизить кровяное давление.

Популярные продукты к завтраку помогут снизить уровень АД и уменьшить риск серьезных осложнений со здоровьем.

О правилах завтрака в случае гипертензии, рассказал британский врач Крис Стил. Он делится диетическими советами по снижению АД.

"Приблизительно каждый третий взрослый житель Британии имеет высокое кровяное давление, хотя многие люди не знают об этом. Гипертензия означает, что ваше сердце работает интенсивнее, чем нужно, чтобы перекачивать кровь по всему организму. Это создает дополнительную нагрузку на ваши кровеносные сосуды и органы, которые со временем могут привести к серьезной проблеме, которая будет нуждаться в неотложной медицинской помощи", — предостерегает врач.

На самом деле высокое кровяное давление является наибольшим фактором риска инсульта, а также может привести к сердечным приступам, почечной недостаточности и даже сосудистой деменции.

Поэтому поддерживать АД на здоровом уровне жизненно важно.

Как снизить давление без таблеток

Диета играет ключевую роль в понижении уровня АД. В частности известно, что употребление избыточного количества соли является одной из основных причин высокого кровяного давления. Это потому, что натрий заставляет организм удерживать воду, давитую на стенки кровеносных сосудов.

Кроме сокращения потребления соли, есть другой способ уменьшить влияние натрия на организм.

Половинка авокадо содержит около 364 миллиграммов (мг) калия. / Фото: Pexels

Употребление пищи с высоким содержанием калия может снизить АД, поскольку минерал выводит натрий.

Это также помогает расслабить стенки кровеносных сосудов, позволяя крови течь.

Итак, чем больше калия вы получаете, тем больше натрия вы теряете с мочой.

"Калий также помогает уменьшить напряжение в стенках кровеносных сосудов, что способствует дальнейшему снижению АД", — отмечает врач.

Популярные продукты к завтраку помогут снизить давление – что в списке

Есть три продукта и напитки, которые мы обычно потребляем на завтрак. Все они содержат много калия, что поможет снизить уровень артериального давления утром.

Авокадо Натуральный йогурт Апельсиновый сок

Половинка авокадо содержит около 364 миллиграммов (мг) калия.

Натуральный йогурт имеет несколько преимуществ для здоровья.

Натуральный йогурт имеет несколько преимуществ для здоровья.

"Одна чашка (245 г) этого продукта обеспечивает вас 380 мг калия", — говорит специалист.

Натуральный апельсиновый сок, по данным Medical News Today, содержит до 496 мг калия.

Итак, выбирайте эти продукты для завтрака. Особенно если у вас высокое артериальное давление.

Напомним, новые исследования показывают, что снижение артериальной гипертензии может даже продлить вашу жизнь.

Пока же Украина остается одной из первых стран мира по количеству сердечно-сосудистых заболеваний, что является основной причиной смертности среди людей.

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