Аспирин не поможет: врач рассказал, как бороться с новогодним похмельем

Предотвратить похмелье можно, если избегать алкоголя.

Новогодние вечеринки в самом разгаре и праздничная ночь не за горами, а это значит, что у многих с утра может быть похмелье. Речь идет о болезненном состоянии после чрезмерного употребления алкоголя.

Что такое похмелье, почему одни люди страдают больше других, и как бороться с неприятными ощущениями утром, пишет Mirror.

Обычно на следующий день после громкой вечеринки с большим количеством выпитых спиртных напитков у людей наблюдается усталость, головные боли, тошнота и тревога. Кроме того, могут быть жажда или сухость во рту, боли в животе, проблемы со сном, головокружение, чувствительность к свету и звуку, дрожание, снижение концентрации, потливость и повышение артериального давления.

"Алкоголь преимущественно метаболизируется в печени с помощью фермента, который называется алкогольдегидрогеназа. Это расщепляет алкоголь со средней скоростью один стандартный напиток в час. Алкоголь превращается в ацетальдегид, который является причиной многих симптомов похмелья. Эти симптомы обычно начинаются, когда содержание алкоголя в крови значительно и становится на уровне или около нуля" , – объясняет доктор Джеймс Ист, консультант гастроэнтерологии и эксперт по здоровью кишечника.

По его словам, некоторые люди могут страдать похмельем больше, чем другие. На это влияет генетика, употребление алкоголя натощак, употребление наркотиков вместе со спиртными напитками, плохой сон, а также употребление большего количества алкогольных напитков темного цвета.

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"Алкогольные напитки содержат ингредиенты, которые называются конгенерами, которые придают многим типам алкогольных напитков их вкус и способствуют похмелью. Они содержатся в больших количествах в темных напитках, таких как бренди, бурбон и красное вино (часто выдержанные напитки), чем в прозрачных напитках, таких как водка и джин. Родственные с большей вероятностью вызывают похмелье или усиливают его тяжесть", - говорит специалист.

Впрочем, он отмечает, что чрезмерное употребление алкоголя любого цвета/разновидности все равно может вызвать в плохое самочувствие на следующее утро. В связи с отрицательным влиянием алкоголя на здоровье старайтесь придерживаться рекомендации: не пить больше 14 единиц в неделю (эквивалентно шести пинтам (2.8 л) пива средней крепости или десять маленьких бокалов вина низкой крепости).

"Единственный способ предотвратить похмелье — избегать алкоголя. Ешьте до и во время питья. Поскольку алкоголь усваивается быстрее, если ваш желудок пуст, выбирайте напитки с меньшим количеством родственных веществ, и пейте воду, чтобы не допустить обезвоживания. На следующий день пейте воду или сок и употребляйте мягкую пищу, например тосты или крекеры — они могут повысить уровень сахара в крови и немного успокоить желудок", — говорит доктор Ист.

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Кроме того, помочь восполнить потерянные соль и калий может соленая пища. Обезболивание может помочь облегчить любые головные боли, но употребление популярных "аспирина" или "ибупрофена" может вызвать раздражение слизистой желудка, которая может быть воспалена из-за употребления алкоголя. "Парацетамол" в стандартных дозах, как указывается, вероятнее всего является лучшим средством для обезболивания.

Как сообщалось, большинству людей небольшое количество алкоголя в умеренных количествах не нанесет большого вреда. Однако оказалось, что алкоголь может быть особенно опасным, если вы подвержены риску фибрилляции предсердий (AFib), нерегулярному сердцебиению, которое может привести к ряду опасных и потенциально смертельных последствий. Новое исследование показывает, что употребление алкоголя может вызвать эпизоды фибрилляции предсердий.

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