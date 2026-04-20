Одна из типичных проблем для пациента – разорванный маршрут: после первого приема приходится отдельно искать лабораторию, диагностику, смежных специалистов и уже потом возвращаться с результатами. Медицинский центр в Киеве Avicenna Med выглядит примером другой модели, где ключевые этапы помощи собраны в пределах одного пространства. Доверие к медицине формируется не словами, а опытом – и если клиника помогает быстро понять ситуацию, это ощущается уже с первых этапов.

Как появилась Авиценна Мед и почему именно это имя

Avicenna Med открылась в 2017 году по ул. Дегтяревской, 48 в Киеве - рядом с метро Лукьяновская и Дорогожичи. Для многопрофильного медицинского центра удобная локация важна: когда речь идет о консультации или обследовании, лишняя логистика лишь усложняет процесс.

Название отсылает к фигуре Авиценны – средневекового врача и философа, автора "Книги исцеления". В контексте клиники это не просто историческая ассоциация, а обозначение подхода: рассматривать состояние пациента шире одного симптома и строить помощь комплексно. Именно поэтому Avicenna Med позиционируется как медицинский центр, где консультации, диагностика, лечение и наблюдение соединены в одной системе.

Лечащие в Авиценна Мед

Клиника включает общую хирургию и онкохирургию, урологию и детскую урологию, гинекологию, проктологию, кардиологию, неврологию, терапию, стоматологию, пластическую и бариатрическую хирургию. Принимают взрослых и детей – это удобно для семей, которым важно получать комплексные медицинские услуги в одном месте.

В рамках одного медицинского центра можно не только попасть на первичную консультацию, но и построить дальнейший маршрут без переходов между разными заведениями. Например, боль в животе может нуждаться в консультации терапевта, хирурга, гинеколога или уролога одновременно — и именно в таких ситуациях многопрофильный формат особенно хорошо работает.

Технологическая база: от 3D-лапароскопии до хирургии

Технологическая база клиники построена вокруг малоинвазивного подхода – уменьшить травматизацию тканей и сократить восстановление. Важную роль играет 3D-лапароскопия: она дает хирургу более точную визуализацию операционного поля, а пациенту – менее травматическое вмешательство и более простое восстановление.

Отдельное направление – рабочая хирургия на базе системы Da Vinci. Она применяется, прежде всего, в сложных операциях по онкохирургии и урологии, где важна максимальная точность движений. Собственная лаборатория с режимом CITO, УЗИ, эндоскопия и ЭКГ позволяют пройти консультацию, сдать анализы и базовую диагностику за один визит без лишних переходов между учреждениями.

Стационар частной клиники Avicenna Med

Стационар в Avicenna Med построен вокруг двух базовых вещей: безопасности и комфорта. Он работает по четырем направлениям — урологическому, хирургическому, терапевтическому и гинекологическому. Предусмотрены современные операционные, палата интенсивной терапии, круглосуточное наблюдение врачей и медсестер, возможность посещения родными. Пациент не остается один на один с болезнью — контроль состояния ведется на каждом этапе.

Краткое интервью с главврачом Юсефом Рами Мухаммедовичем

– Какую идею вы вкладывали, выбирая название "Авиценна"?

Юсеф Рами Мухаммедович: Это действительно "обещание пациентам", которую клиника должна подтверждать каждый день - подходом, решениями и результатами лечения.

– Какие операции проводят с помощью роботов? Бывают ли случаи, когда робот не подходит?

Юсеф Рами Мухаммедович: Роботическая система позволяет работать максимально деликатно, особенно в онкохирургии — удалять пораженные ткани, сохраняя здоровые. Но робот – это инструмент, а не самостоятельный участник операции. Решение всегда принимает врач исходя из безопасности и пользы для пациента.

– Каким вы видите "Авиценну" через 10 лет?

Юсеф Рами Мухаммедович: Хотелось бы, чтобы клиника ассоциировалась с сильной медицинской системой, которой доверяют и в Украине, и за ее пределами, чтобы пациенты из разных стран ехали сюда за качественным лечением и современными технологиями.