Белое или темное мясо птицы – какое самое полезное: врачи дали четкий ответ

Так как медики рекомендуют не злоупотреблять красным мясом, а включать в свой рацион индейку или курятину, было бы хорошо знать, из каких частей тушки мясо будет самым полезным.

В общем, мясо курицы или индейки является высокобелковым продуктом с минимальным процентом жира. Его можно есть во время похудения, в случае заболевания диабетом или для укрепления общего здоровья. Если приготовить птицу целой, то некоторые ее части будут состоять из светлого мяса, а некоторые из темного.

Однако считается, что самым полезным мясом птицы является грудка, потому что она содержит наименьший процент жира, а потому низкокалорийная. Это белое мясо, в ста граммах которого содержится всего 1,8 г жира и 125 ккал. В темном мясе бедер эти значения будут выше, на сто грамм приходится 5,1 грамм жира и 147 ккал.

Впрочем, темное мясо не менее полезно, так как включает в себя полиненасыщенные жиры, витамины группы В, большую часть железа, холина и аминокислотных соединений. Вместе с тем темное мясо, как правило, сочнее, чем белое. Но если в приоритете минимальное потребление калорий, лучше выбирать белое мясо.

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