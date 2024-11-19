Беременная умерла во время родов: когда она ожила, то обнаружила, что родила тройню (фото)

Она пострадала в результате редкого, но часто смертельного осложнения во время родов.

Американка очнулась, не помня, что родила тройню. Как оказалось, она пережила клиническую смерть во время родов.

Об этом пишет Daily Star.

Клинически мертвая в течение почти часа после редкого и часто смертельного осложнения родов, известного как эмболия околоплодными водами (ЭНВ), 30-летняя Мариса Кристи находилась в больнице для планового кесарева сечения, пока ей вдруг не стало плохо.

"Врачи вытащили всех троих детей. Они положили их мне на живот, чтобы сделать пережатие пуповины. Мои руки взмыли вверх и в этот момент мое сердце остановилось", — рассказала она изданию Today.

Когда она ожила, ее муж Дилан сообщил ей новость о здоровой тройне, которая присоединилась к их четырехлетнему сыну.

Супруги пытались забеременеть в течение двух лет и начали использовать уколы, вызывающие овуляцию. После первого ультразвукового исследования было сделано предположение о возможности рождения двойни или даже тройни. "Они сказали: "Мы почти уверены, что это двойня. Возможно, прячется третий", - вспомнила Мариса, признаваясь, что "плакала большую часть того месяца" при мысли о том, что ей придется воспитывать четырех детей.

Мариса Кристи с мужем и сыном / Фото: GoFundMe

Беременность Марисы была физически сложной, она часто чувствовала себя "очень плохо".

Мариса рассказала: "Наш ребенок С делил мешок с близнецом, но у этого близнеца никогда не было сердцебиения", и врачам пришлось удалить остатки, потому что уменьшенный кровоток "создавал слишком большую нагрузку на сердце ребенка С".

На 33 неделе беременности они прибыли в Медицинский центр Мемориала Германа Вудлендса к северу от Хьюстона для планового кесарева сечения. Доктор Эмбер Сэмюэл, ее врач по медицине матери и плода, успешно приняла роды. Однако доктор Рикардо Мора, анестезиолог, заметил, что у нее начались судороги. "Она была практически серой", – вспомнил он. "Я знал, что произошло что-то ужасное".

Прошлый опыт работы с другой матерью, имевшей тяжелую аллергическую реакцию на амниотическую жидкость после родов помог ему определить, что происходит, что позволило ему действовать быстро. Описав ситуацию как "достаточно катастрофическую", доктор Мора сказал, что такие случаи "у 80%, 85% смертельны". Он объявил синий код для немедленной помощи, и медики бросились в комнату, чтобы попытаться спасти Марису. Доктор Мора добавил: "Она не дышала. Мы начали сердечно-легочную реанимацию, потому что у нее не было пульса".

У Марисы было сильное кровотечение, и врачам пришлось переливать ей кровь, пока доктор Самуэль пытался остановить кровотечение, прикрыв матку.

"Она фактически потеряла, как мы считаем, весь объем крови. Мы заместили ей объем крови. Следовательно, в течение 45 минут она была клинически мертвой", – рассказал доктор Мора.

Во время пребывания в реанимации Мариса страдала неконтролируемым кровотечением из матки, что привело к принятию решения об ее удалении.

Мариса оставалась без сознания в течение недели под действием седативных препаратов, а доктор Мора регулярно посещал ее, надеясь на любые признаки улучшения. Он сказал: "Вы можете сделать лучшую в мире СЛР, но если вы не обеспечите достаточный приток крови к мозгу, по сути, они будут живы, но с повреждением мозга. Мне нужно было, чтобы она жила, чтобы воспитывать своих детей. Для меня это было личное дело".

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К счастью, Мариса начала показывать признаки выздоровления, и ее постепенно отключили от дыхательного аппарата и EКMO. После осознания того, что она родила тройню, боль от открытой раны, которую не лечили, чтобы избежать дальнейших операций, начала усиливаться. "Боль, которую я испытывала, мне казалось, что это не может быть ненастоящим. Это первая очень последовательная мысль, которую я помню", - рассказала она.

Первая встреча с новорожденными Шарлоттой, Кендалл и Коллинз была "очень сюрреалистической". "Помню, я подумала: "Я не знаю этих детей. Это ощущение, что они не мои. Им было уже больше недели, когда я с ними познакомилась. Мне понадобилось немного времени, чтобы наладить с ними связь", – призналась она.

Однако малыши узнали свою маму, поскольку персонал больницы накрыл Марису детским одеялом, когда она находилась в реанимации, чтобы они могли познакомиться с ее запахом. Она также контактировала с ними, пока была без сознания.

Мариса рассказала: "Они чувствовали, что я их мама. Они реагируют на меня, когда я говорю с ними, в отличие от других людей".

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Вернувшись домой, она провела большую часть времени, восстанавливаясь в кресле в их гостиной. Размышляя о своем пути, она поделилась: "Я чувствую себя очень оторванной от того, кем я была раньше, я стала сильнее, но я тоже очень изменилась, потому что пережитый травматический опыт меняет то, как ты смотришь на вещи".

Теперь эта гордая мама намерена распространять информацию об эмболии околоплодных вод (ЭНВ), чтобы помочь другим матерям. Выражая свое намерение, она добавила: "Это редко, но случается. Было так много чудес, которые помогли мне выжить, а не умереть, и мы благодарны за это".

Напомним, беременная, которая должна была родить тройню, узнала, что вынашивает 9 детей.

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