Беременные женщины и роженицы смогут оформить финансовую помощь через "Дію": когда услуга станет доступна

Беременные женщины и роженицы смогут оформить финансовую помощь через "Дію": когда услуга станет доступна

Теперь получить помощь женщина сможет через мобильное приложение или одноименный портал "Дія".

Правительство приняло решение об упрощении порядка получения пособия по беременности и родам через портал "Дія".

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

Также читайте В Фонде соцстрахования подсчитали, на сколько в Украине выросли декретные выплаты

"Внесенные изменения в порядок назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми повысят доступность услуг для неработающих женщин, студенток, женщин, зарегистрированных в центре занятости, женщин, уволенных в связи с ликвидацией предприятия и т.д.", — отметили в министерстве.

Теперь вместо справки в бумажной форме будет использоваться информация о сформированном в Реестре медицинских выводах в электронной системе здравоохранения медицинском заключении о временной нетрудоспособности категории "Беременность и роды". Если нет технической возможности воспользоваться порталом "Дія", остается возможность назначения помощи на основании соответствующей справки в бумажной форме.

"Окончательный переход на назначение помощи без предоставления справки в бумажной форме состоится после введения электронного взаимодействия портала "Дія" с Реестром медицинских заключений в электронной системе здравоохранения", — говорится в сообщении.

В ведомстве прогнозируют, что упрощенной процедурой получения пособия ежемесячно будут пользоваться около 14 тыс. женщин.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку