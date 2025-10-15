Реклама

Благодаря программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения, внедряемой Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), каждый украинец может получить безвозмездную медицинскую помощь в учреждениях, имеющих контракт с государством. Первой из частных лабораторий к этой программе присоединилась CSD LAB.

Это стало знаковым моментом для системы здравоохранения: украинцы начали пользоваться преимуществами частных лабораторий: точностью диагностики, скоростью получения результатов и комфортом современных отделений — без затрат для себя.

Фото: CSD LAB

Только за первое полугодие 2025 года в рамках программы в CSD LAB было проведено 459 тысяч исследований для более 115 тысяч украинцев . А с начала сотрудничества с НСЗУ в 2023 году — уже более 1,28 миллиона тестов .

«К нам пришли пациенты, ранее не имевшие такого опыта. И когда они почувствовали наш уровень сервиса и увидели быстроту выполнения исследований, были поражены» , — рассказал в интервью NV соучредитель и CEO сети CSD LAB Александр Дудин.

Лаборатория стала своеобразным ледоколом в этой реформе. Даже внутри команды сначала звучали сомнения, ведь для заключения контракта с государством нужно было пройти тщательную подготовку и соответствовать десяткам требований.

«Я сознательно принял этот вызов, ведь уверен: ответственное лидерство начинается там, где другие останавливаются. Это моя система координат и путь, по которому я веду компанию. Мы не раз меняли рынок» , - подчеркнул Дудин.

По его мнению, участие крупных частных поставщиков в программе — четкое доказательство того, что система работает, и ей можно доверять.

«Государство платит только за предоставленные услуги — никаких лишних расходов. Раньше все было иначе: средства выделялись на содержание государственных и коммунальных лабораторий, и мы видели, в каком они состоянии. А теперь представьте, если эти ресурсы направляют непосредственно в программу медицинских гарантий — на оплату лабораторных анализов для пациентов» , — пояснил он.

Фото: CSD LAB

Александр Дудин также отметил необходимость дальнейшего развития системы финансирования, в частности, перевод амбулаторного пакета с глобальной ставки на оплату за случай. Такой подход, по его убеждению, позволит расширить доступ украинцев к бесплатным лабораторным исследованиям в разных регионах.

Несмотря на установленные лимиты финансирования, CSD LAB выполняет больше, чем предусмотрено контрактом с НСЗУ, и считает своим социальным вкладом в развитие системы здравоохранения.

«Мы делаем это не ради цифр, а ради людей. Когда украинцы получают качественную диагностику рядом с домом — это и есть настоящий результат», — подытожил руководитель сети.