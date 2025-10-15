- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 79
- Время на прочтение
- 2 мин
Бесплатные анализы в частной лаборатории: Александр Дудин о том, как CSD LAB делает качественную диагностику более близкой к украинцам Новости компаний
Еще несколько лет назад бесплатно сдать анализы в частной лаборатории казалось невозможным. Но сегодня это реальность для сотен тысяч украинцев.
Благодаря программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения, внедряемой Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), каждый украинец может получить безвозмездную медицинскую помощь в учреждениях, имеющих контракт с государством. Первой из частных лабораторий к этой программе присоединилась CSD LAB.
Это стало знаковым моментом для системы здравоохранения: украинцы начали пользоваться преимуществами частных лабораторий: точностью диагностики, скоростью получения результатов и комфортом современных отделений — без затрат для себя.
Только за первое полугодие 2025 года в рамках программы в CSD LAB было проведено 459 тысяч исследований для более 115 тысяч украинцев . А с начала сотрудничества с НСЗУ в 2023 году — уже более 1,28 миллиона тестов .
«К нам пришли пациенты, ранее не имевшие такого опыта. И когда они почувствовали наш уровень сервиса и увидели быстроту выполнения исследований, были поражены» , — рассказал в интервью NV соучредитель и CEO сети CSD LAB Александр Дудин.
Лаборатория стала своеобразным ледоколом в этой реформе. Даже внутри команды сначала звучали сомнения, ведь для заключения контракта с государством нужно было пройти тщательную подготовку и соответствовать десяткам требований.
«Я сознательно принял этот вызов, ведь уверен: ответственное лидерство начинается там, где другие останавливаются. Это моя система координат и путь, по которому я веду компанию. Мы не раз меняли рынок» , - подчеркнул Дудин.
По его мнению, участие крупных частных поставщиков в программе — четкое доказательство того, что система работает, и ей можно доверять.
«Государство платит только за предоставленные услуги — никаких лишних расходов. Раньше все было иначе: средства выделялись на содержание государственных и коммунальных лабораторий, и мы видели, в каком они состоянии. А теперь представьте, если эти ресурсы направляют непосредственно в программу медицинских гарантий — на оплату лабораторных анализов для пациентов» , — пояснил он.
Александр Дудин также отметил необходимость дальнейшего развития системы финансирования, в частности, перевод амбулаторного пакета с глобальной ставки на оплату за случай. Такой подход, по его убеждению, позволит расширить доступ украинцев к бесплатным лабораторным исследованиям в разных регионах.
Несмотря на установленные лимиты финансирования, CSD LAB выполняет больше, чем предусмотрено контрактом с НСЗУ, и считает своим социальным вкладом в развитие системы здравоохранения.
«Мы делаем это не ради цифр, а ради людей. Когда украинцы получают качественную диагностику рядом с домом — это и есть настоящий результат», — подытожил руководитель сети.