Бесплатные исследования для выявления рака на ранних стадиях: как пройти

Не все знают, что в Украине можно бесплатно пройти ряд исследований для раннего выявления онкологических заболеваний.

Об услугах на бесплатной основе, доступных по программе медицинских гарантий (ПМГ, рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Бесплатные исследования по программе ПМГ, помогающие выявить онкологию на ранних стадиях, таковы:

маммография – обследование молочных желез,

гистероскопия – обследование матки,

эзофагогастродуоденоскопия (гастроскопия) — обследование пищевода и желудка,

колоноскопия – обследование толстого кишечника,

цистоскопия – обследование мочевого пузыря,

Бронхоскопия – обследование трахеи и бронхов.

Для проведения диагностических исследований установленные возрастные ограничения - маммографию и колоноскопию назначают после 40 лет, гистероскопию, гастроскопию, цистоскопию, бронхоскопию – после 50 лет.

Пациентам гарантируются также бесплатно при проведении обследования, кроме самого обследования, консультация врача, анализ и описание результатов, местная или общая анестезия при проведении гистероскопии, бронхоскопии, эзофагогастродуоденоскопии, колоноскопии и цистоскопии.

Для уточнения услуг для каждого исследования можно зайти на сайт Национальной службы здоровья Украины и просмотреть пункты 17-22, файл "Спецификация".

Что нужно для прохождения таких исследований

Для прохождения бесплатного исследования нужно получить направление врача, с которым заключена декларация, или направление лечащего врача. "Пациенты соответствующего возраста с направлением от врача могут пройти исследование безвозмездно в медицинских учреждениях, у которых есть договоры с НСЗУ по соответствующим направлениям", — рассказали в Минздраве.

Несмотря на возрастные ограничения для исследований, пациентам младшего возраста врач может выписать направление на такие исследования, если есть подозрение на новообразование. Они тоже будут оплачены государством.

Чтобы узнать, где нужно медицинское учреждение для проведения исследования, можно позвонить в контакт-центр Национальной службы здоровья Украины по номеру 16-77.

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