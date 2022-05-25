Бесплатные консультации врачей во время войны: в Минздраве предоставили номер горячей линии

Медики, работающие на линии, оказывают разнообразную помощь.
В период военного положения национальный контакт-центр Минздрава предоставляет бесплатные медицинские консультации. Чтобы получить онлайн помощь от специалистов, нужно обратиться за номером 0-800-60-20-19.
Врачи, работающие на линии, оказывают разнообразную помощь: от консультации по уходу за новорожденным ребенком, запроса об аналогах препарата к вопросам о том, что делать при высоком давлении и симптомах, указывающих на подозрение на инфаркт.
К работе на «горячей линии» привлечены 48 медицинских работников разных специальностей. Специалист может обсудить клинические проблемы с пациентом и предоставить рекомендации по лечению.
Напомним, ранее Минздрав перечислил препараты, которые будут применяться для борьбы с COVID-19 в больницах.
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