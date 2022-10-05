Бесплатные медицинские услуги для пожилых людей: перечень исследований и процедур, которые можно получить

Забота о здоровье пожилого человека — особенно важна для сохранения качества жизни.

Специалисты Национальной службы здоровья Украины публикуют перечень болезней, при которых можно получить бесплатное лечение.

"В Программе медицинских гарантий есть все необходимые услуги для того, чтобы предупредить проблемы со здоровьем, выявить серьезные заболевания на ранних стадиях и своевременно начать лечение. А также контролировать течение хронических заболеваний и своевременно получать медицинскую помощь в экстренных случаях", — отмечают медики. .

Для человека всех возрастов, в том числе и старшего, важно иметь семейного врача и быть с ним на связи. Это врач, который вовремя распознает угрозу здоровью пациента, ввиду факторов риска и наследственности, поможет выявить и контролировать хронические заболевания, назначит профилактические обследования, своевременно направит на консультацию к специалисту или направит на проведение инструментальных исследований.

По рецепту от семейного врача пожилые люди имеют возможность получать безвозмездно или с незначительной доплатой "Доступные лекарства". Эта программа постоянно расширяется и список заболеваний, от которых можно получить медикаменты, уже достаточно велик. Речь идет о хронических заболеваниях, которые хорошо поддаются контролю, если пациент регулярно принимает лекарства.

В частности, это лекарство от таких заболеваний:

сердечно-сосудистые;

профилактика инсультов и инфарктов;

бронхиальная астма;

диабет II типа;

несахарный диабет;

инсулинозависимый диабет (инсулины);

расстройства психики и поведения;

эпилепсия.

Также вскоре начнется реимбурсация лекарства от болезни Паркинсона и хронического обструктивного заболевания легких, после включения его в соответствующий реестр.

С начала 2022 года 1,57 млн пациентов получили свои препараты по программе "Доступные лекарства".

Из них более 55% – это люди в возрасте от 65 лет.

Как работает программа "Доступные лекарства"

Преимуществом программы является не только то, что она помогает снизить расходы на лекарства из собственного кармана, но и то, что доступные лекарства можно получить в любой аптеке страны, работающей по договору с НСЗУ, независимо от того, где выписали рецепт. .

На время действия военного состояния рецепт на "Доступное лекарство" может быть не только электронный, но и бумажный. Выписать его может любой врач первичного звена, не обязательно тот, с которым заключена декларация. Если вы поддерживаете связь с вашим семейным врачом, выписать рецепт он сможет и по телефону, а чтобы получить лекарство не обязательно идти самому в аптеку – можно передать номер рецепта родным или близким.

Программа медицинских гарантий гарантирует пожилым людям все виды специализированной медицинской помощи. Это консультации специалистов, анализы, обследования, госпитализации и операции.

Особый акцент – на лечении инсульта и инфаркта , а также обследованиях для ранней диагностики онкозаболеваний. Пациенты с острым инфарктом и инсультом получают все необходимое для них лечение бесплатно. При появлении симптомов этих заболеваний все что нужно сделать – вызвать скорую помощь по номеру 103. Весь комплекс медицинской помощи пациенту, включая все необходимые обследования, оплачивают НСЗУ.

Относительно онкологических заболеваний особое внимание уделяется раннему их выявлению. Ведь лечение онкологии на ранних стадиях дает пациенту больше шансов на выздоровление.

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6 инструментальных исследований для выявления заболеваний

В программе медгарантий предусмотрено 6 инструментальных исследований для выявления таких заболеваний. Речь идет о следующих исследованиях:

гастроскопия, бронхоскопия, гистероскопия, колоноскопия, цистоскопия, маммография

Пожилым людям рекомендуют проходить эти исследования периодически.

Они полностью безвозмездны за направление врача. Выписать направление может как семейный врач, так и профильный специалист.

Независимо от того, где зарегистрировано место жительства, пожилые люди могут получить медицинскую помощь в любом медицинском учреждении, имеющем договор с НСЗУ. Это касается как внутренне перемещенных лиц, так и тех, кто не менял место жительства.

Пациент сам выбирает, где ему удобно получить медицинскую помощь, а оплачивает вместо пациента Национальная служба здоровья Украины.

Напомним, во Львове украинские врачи вместе с британскими коллегами спасли пациента от ампутации, пересадив ему с бедра на голень "лоскут" тканей размером в 15 см.

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