Бесплатные онлайн-консультации от врачей: создан чат-бот, чтобы украинцы могли получить помощь

Бесплатные онлайн-консультации от врачей: создан чат-бот, чтобы украинцы могли получить помощь

Также сами врачи могут предлагать помощь нуждающимся.

Международная платформа по подбору клиник и организации лечения Bookimed создала медицинский чат-бот "Турбота", который находит врачей для пациентов.

Бот разработан для быстрых медицинских консультаций. Об этом рассказал соучредитель компании Евгений Козлов на своей странице в Facebook.

По его словам, через Telegram-бот уже 1500+ врачей консультируют бесплатно. Там можно найти специалистов разных профилей: психология, офтальмология, неврология, эндокринология, инфекционные заболевания.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно перейти по ссылке или в Telegram написать в поиске @Doc2rbot.

Если вы пациент и вам нужна помощь, нажмите функцию "Требуется помощь", выберите врача и ждите - он выйдет с вами на связь.

Если вы врач и хотите помочь, то выберите функцию "Помочь (я - врач)". После этого - ожидайте обращения.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

личного состава – 5840 человек,

самолетов – 30,

вертолетов – 31,

танков – до 211,

боевых бронированных машин ‒ 862,

артиллерийских систем – 85,

средства ПВО – 9,

РСЗО - 40,

цистерн с ГСМ – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

легкие скоростные катера – 2 единицы,

автомобильной техники – 355.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: