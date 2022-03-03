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Бесплатные онлайн-консультации от врачей: создан чат-бот, чтобы украинцы могли получить помощь

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Бесплатные онлайн-консультации от врачей: создан чат-бот, чтобы украинцы могли получить помощь

Pexels

Также сами врачи могут предлагать помощь нуждающимся.

Международная платформа по подбору клиник и организации лечения Bookimed создала медицинский чат-бот "Турбота", который находит врачей для пациентов.

Бот разработан для быстрых медицинских консультаций. Об этом рассказал соучредитель компании Евгений Козлов на своей странице в Facebook.

По его словам, через Telegram-бот уже 1500+ врачей консультируют бесплатно. Там можно найти специалистов разных профилей: психология, офтальмология, неврология, эндокринология, инфекционные заболевания.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно перейти по ссылке или в Telegram написать в поиске @Doc2rbot.

  • Если вы пациент и вам нужна помощь, нажмите функцию "Требуется помощь", выберите врача и ждите - он выйдет с вами на связь.
  • Если вы врач и хотите помочь, то выберите функцию "Помочь (я - врач)". После этого - ожидайте обращения.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 5840 человек,
  • самолетов – 30,
  • вертолетов – 31,
  • танков – до 211,
  • боевых бронированных машин ‒ 862,
  • артиллерийских систем – 85,
  • средства ПВО – 9,
  • РСЗО - 40,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • легкие скоростные катера – 2 единицы,
  • автомобильной техники – 355.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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