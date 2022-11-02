Бесплатных лекарств стало больше: вступил в силу новый реестр медицинских средств

В обновленном перечне содержится 462 лекарственных средства. Из них 149 – полностью безвозмездные, 313 – с доплатой.

Министерство здравоохранения Украины утвердило новый реестр лекарственных средств, подлежащих реимбурсации по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения, на 20 октября 2022 года.

Об этом сообщила Национальная служба здоровья Украины.

Новый реестр вступил в силу 31 октября 2022 года.

В обновленном перечне содержится 462 лекарственных средства. Из них 149 – полностью бесплатные, 313 – с доплатой:

381 лекарственных средств, кроме комбинированных и инсулинов (98 – бесплатные, 283 – с доплатой).

Это лекарство при сердечно-сосудистых заболеваниях, бронхиальной астме, сахарном диабете II типа, несахарном диабете, расстройствах психики и поведения, эпилепсии и болезни Паркинсона.

9 – лекарственные средства комбинированного действия (6 – бесплатные, 3 – с доплатой). Это препараты при хроническом обструктивном заболевании легких.

72 – препараты инсулина (45 – бесплатные, 27 – с доплатой).

В частности, в программу добавлены два новых направления: хроническое обструктивное заболевание легких и болезнь Паркинсона.

Для лечения ХОБЛ

В программу реимбурсации войдут следующие лекарственные средства: Будесонид и Формотерол (Formoterol и Вудесонид) порошок для ингаляций, ингаляции (порошок, аэрозоль), Сальметерол и Флютиказон порошок для ингаляций).

Как получить рецепт на препараты для лечения ХОБЛ

Чтобы получить электронный рецепт на препараты для лечения ХОБЛ, пациенту необходимо обратиться к врачу первичной медицинской помощи: семейному врачу или терапевту. Во время военного положения украинцы могут обратиться к любому врачу ПМД даже без декларации.

Терапия болезни Паркинсона

В случае болезни Паркинсона в программе реимбурсации предусмотрены следующие лекарственные средства: (Бипериден (Biperiden) таблетки, Леводопа и Карбидопа (Levodopa и Carbidopa) таблетки (в том числе пролонгированного действия). Порядок получения лекарства при болезни Паркинсона будет определен после принятия соответствующих нормативно-правовых актов.