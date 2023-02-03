Без кофе: что будет с организмом, если отказаться от этого напитка на один месяц

Каждый продукт по-своему влияет на организм. Некоторые оказывают положительное влияние, а вот от других диетологи советуют отказаться. Читайте на сайте ТСН.ua, что будет, если не пить кофе тридцать дней.
Вопрос, который будет, если не пить кофе в течение одного месяца,заинтересовал диетолог Лисси и Темми Лакатос. Как оказалось, если отказаться от этого напитка, организм точно отблагодарит.
Что будет, если не пить кофе тридцать дней
- Сон станет крепче – часто кофе пьют, чтобы взбодриться, но дополнительная энергия не всегда нужна, особенно вечером. Этот напиток приводит к сонливости днем и нарушению сна ночью. Если же не пить кофе, сон со временем сбалансируется.
- Зубы будут белее — после кофе остается налет, постепенно ослабляющий эмаль. А еще из-за кофеина мы чувствуем сухость во рту, то есть производится меньше слюны, которая является естественным защитником от бактерий. Чем сухее во рту, тем выше риск кариеса. Согласно исследованиям, напитки с высоким содержанием кислоты (такие как кофе) могут вызвать износ эмали.
- Кожа омолодится – хотя в кофейных зернах и есть полезные антиоксиданты, регулярное ее употребление ускоряет процесс старения кожи. Из-за кофеина снижается скорость, с которой организм производит коллаген. А именно он отвечает за упругость кожи.
- Перепады давления сократятся – выпив чашку кофе, можно почувствовать, как повышается артериальное давление. Некоторые диетологи уверены, что через кофеин высвобождается адреналин, поэтому, если снизить количество употребления кофе, давление со временем стабилизируется.
- Питательные вещества будут лучше усваиваться – из-за больших доз кофеина этот процесс может замедляться. В частности, хуже усваиваются некоторые витамины и минералы (железо, кальций, магний, витамин B6).
- Вес уменьшится – хотя в черном кофе практически нет калорий, однако большинство людей добавляют к напитку сахар, сливки, сиропы, что значительно повышает калорийность. Всего лишь 1-2 чашки кофе в день могут добавить 500 калорий. Если отказаться от напитка, можно потерять вес примерно на 450 грамм. А еще меньшее употребление сахара в кофе поможет уменьшить воспалительные процессы в организме.
Сколько кофеина можно употреблять в день
Оптимальная суточная дозировка кофеина не должна превышать 300 мг. Только в таком случае его употребление не нарушит процесс всасывания питательных веществ. А чтобы вес не увеличивался, следует также отказаться от сиропа, сахара и сливок, которые часто добавляют в кофе.
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