Без кофе: что будет с организмом, если отказаться от этого напитка на один месяц

Каждый продукт по-своему влияет на организм. Некоторые оказывают положительное влияние, а вот от других диетологи советуют отказаться. Читайте на сайте ТСН.ua, что будет, если не пить кофе тридцать дней.

Вопрос, который будет, если не пить кофе в течение одного месяца,заинтересовал диетолог Лисси и Темми Лакатос. Как оказалось, если отказаться от этого напитка, организм точно отблагодарит.

Что будет, если не пить кофе тридцать дней

Сон станет крепче – часто кофе пьют, чтобы взбодриться, но дополнительная энергия не всегда нужна, особенно вечером. Этот напиток приводит к сонливости днем и нарушению сна ночью. Если же не пить кофе, сон со временем сбалансируется. Зубы будут белее — после кофе остается налет, постепенно ослабляющий эмаль. А еще из-за кофеина мы чувствуем сухость во рту, то есть производится меньше слюны, которая является естественным защитником от бактерий. Чем сухее во рту, тем выше риск кариеса. Согласно исследованиям, напитки с высоким содержанием кислоты (такие как кофе) могут вызвать износ эмали. Кожа омолодится – хотя в кофейных зернах и есть полезные антиоксиданты, регулярное ее употребление ускоряет процесс старения кожи. Из-за кофеина снижается скорость, с которой организм производит коллаген. А именно он отвечает за упругость кожи. Перепады давления сократятся – выпив чашку кофе, можно почувствовать, как повышается артериальное давление. Некоторые диетологи уверены, что через кофеин высвобождается адреналин, поэтому, если снизить количество употребления кофе, давление со временем стабилизируется. Питательные вещества будут лучше усваиваться – из-за больших доз кофеина этот процесс может замедляться. В частности, хуже усваиваются некоторые витамины и минералы (железо, кальций, магний, витамин B6). Вес уменьшится – хотя в черном кофе практически нет калорий, однако большинство людей добавляют к напитку сахар, сливки, сиропы, что значительно повышает калорийность. Всего лишь 1-2 чашки кофе в день могут добавить 500 калорий. Если отказаться от напитка, можно потерять вес примерно на 450 грамм. А еще меньшее употребление сахара в кофе поможет уменьшить воспалительные процессы в организме.

Сколько кофеина можно употреблять в день

Оптимальная суточная дозировка кофеина не должна превышать 300 мг. Только в таком случае его употребление не нарушит процесс всасывания питательных веществ. А чтобы вес не увеличивался, следует также отказаться от сиропа, сахара и сливок, которые часто добавляют в кофе.

Читайте также: