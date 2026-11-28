Насморк / © pixabay.com

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Заложенность носа, которая часто возникает из-за простуды, аллергии или других респираторных заболеваний, можно облегчить с помощью простых домашних средств. Специалисты рекомендуют четыре метода, которые помогают очистить носовые ходы, увлажнить слизистую оболочку и облегчить дыхание.

Об этом пишет издание Egeszseg Kalauz.

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Ингаляции с тёплым паром

Один из способов облегчить заложенность — вдыхание тёплого пара. Он помогает увлажнить дыхательные пути и разжижить слизь, благодаря чему её легче вывести из носовых ходов.

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Для процедуры можно воспользоваться специальным ингалятором. Важно не использовать кипяток, чтобы избежать ожогов. При необходимости можно добавить в тёплую воду несколько капель эфирного масла, однако такие добавки могут раздражать дыхательные пути, поэтому их следует использовать с осторожностью.

Теплый компресс на лицо

Еще один способ — прикладывание теплого компресса к области носа и лба. Для этого чистое полотенце или салфетку смачивают теплой водой, отжимают и на несколько минут прикладывают к лицу.

Тепло может помочь уменьшить ощущение давления в области носовых пазух и облегчить дискомфорт, связанный с заложенностью.

Промывание носа солевым раствором

Промывание носовых ходов солевым раствором помогает удалить излишки слизи и увлажнить слизистую оболочку. Для процедуры можно использовать аптечный физиологический раствор или специальные средства для промывания носа.

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Если раствор готовят самостоятельно, необходимо использовать стерильную, дистиллированную или предварительно прокипяченную и охлажденную воду. Обычная вода из-под крана для этого не подходит.

В то же время промывание носа не рекомендуется при определенных состояниях, в частности при полной непроходимости носовых ходов, некоторых заболеваниях ушей или после отдельных хирургических вмешательств. В таких случаях следует предварительно проконсультироваться с врачом.

Назальный спрей с морской водой

Четвертый способ — использование назальных спреев на основе морской воды или солевого раствора. Они помогают увлажнять слизистую оболочку, очищать носовые ходы от слизи и облегчать дыхание.

Специалисты рекомендуют обращать внимание на состав средства и выбирать спреи, не содержащие компонентов, способных раздражать слизистую.

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Если симптомы не проходят, усиливаются или сопровождаются болью и повышенной температурой, следует обратиться к врачу.

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