Без морщин: как быстро выровнять заломы кожи на лице в домашних условиях

Чтобы кожа дольше оставалась молодой, нужно правильно ухаживать за ней именно в домашних условиях.
Эти простые правила домашнего ухода помогут сохранить молодость и эластичность кожи и предотвратить появление новых морщин. Рассказываем, как сохранить свою юность навечно.
Как избавиться от морщин на лице: 8 правил ухода за кожей
- Декольте. Не стоит забывать о нежной коже декольте и шеи, которая также нуждается в уходе. Здесь следует использовать антивозрастную косметику, можно наносить крем для лица, а можно приобрести отдельный уход.
- Средства с гиаулороновой кислотой. После 35 лет средства с ее содержанием должны стать лучшими друзьями. Гиаулороновая кислота способствует синтезу коллагена, задерживает влагу в коже, предотвращая появление новых морщин.
- Крем с коллагеном. С возрастом замедляется выработка коллагена, что становится причиной появления морщин. Поэтому основные средства для кожи после 40 лет должны содержать коллаген, который выталкивает морщины изнутри, выравнивая заломанную кожу.
- Сыворотки. Такое средство действует локально, содержит больше витаминов и питательных элементов, чем крем. Наносить сыворотку лучше вечером за пол часа до применения крема, чтобы она работала всю ночь. Тогда к утру кожа будет гладкой и сияющей.
- Гидрофильное масло. Для возрастной кожи правильная чистка крайне важна. Лучшим средством для мягкой и безопасной очистки лица будет гидрофильное масло, которое не повреждает кожу и не будет нарушать естественный баланс, предотвращая ее сухость.
- Лимфодренажный массаж. Косметологи рекомендуют всем женщинам за сорок раз в пол года проходить курс массажа для лица. Он улучшает циркуляцию крови, способствует выработке коллагена и замедляет процессы старения.
- Маски. Обязательно нужно наносить маски на лицо 1-2 раза в неделю. Крайне важны питательные маски с витаминами А, В, Е, с содержанием коллагена, эластина и гиаулороновой кислоты.
- Уход за руками. Руки, как и декольте, выдают наш возраст. Поэтому необходимо правильно ухаживать за кожей рук. Они также нуждаются в скрабировании, питании и ежедневном увлажнении.
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