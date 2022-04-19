Без света, газа и воды: в Буче врач ухаживала за мужчиной с простреленными ногами и принимала роды

Без света, газа и воды: в Буче врач ухаживала за мужчиной с простреленными ногами и принимала роды

Рассказываем о тех, кто спасает человеческие жизни в городах, которые русские кафиры хотели уничтожить.

Врач-терапевт Ирина Язова была в Буче во время попытки оккупации региона.

Эта история стала одной из многих в серии о храбрости украинских медиков, их отчаянности и героизме во время войны, передает Минздрав.

В один из страшных дней в нее попал мужчина, которому русские изверги прострелили ноги. Не один день врач-терапевт перевязывала раненого, давала обезболивающее и добывала лекарства. Благодаря ее усилиям мужчина дождался эвакуации.

Минздрав

Ирина оказывала медицинскую помощь в отсутствие света, газа и воды и сделала все, чтобы жизнь была сохранена.

Во время оккупации врач-терапевт принял роды. Благодаря ей, в это страшное время появилась новая жизнь там, где изверги так старательно пытались ее уничтожить.

"Профессионализм, самоотверженность делу и решительность — черты украинских медиков, стоящих на страже украинской жизни в условиях войны", — пишет пресс-служба Минздрава.

А историю медсестры, которая в Чернигове под обстрелами самостоятельно подняла в операционную бойца с оторванной концовкой, читайте в предыдущем материале.

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