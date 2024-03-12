Без утомительных диет и спорта: как женщина смогла похудеть на 50 килограммов

Наверное, все, кто пытается похудеть, знают, что иногда это сложно сделать. Однако в мире много людей, которые своим примером доказывают, что это не так трудно, как кажется на первый взгляд. Стоит немного скорректировать свой образ жизни, и можно сбросить не один десяток лишних килограммов. Рассказываем о женщине, которой удалось сбросить 50 килограммов без жестких диет и изнурительных тренировок, ссылаясь на портал Eating Well.

Как быстро похудеть без диет и занятий спортом

За 4 года Стефани Кэмерон, которая весила 160 килограммов, смогла похудеть на пятьдесят с помощью семи простых правил, которых придерживается до сих пор. Она стабильно теряла каждый год по 12 килограммов.

Какие 7 привычек помогли женщине похудеть на 50 килограммов.

Надо как можно больше ходить, стараться вести пешеходный образ жизни. Не следует пить много вина и не надо подсчитывать калории каждый день. Общую сумму можно подводить в конце недели. Следует готовить пищу самостоятельно, она более полезна, потому что не содержит вредных веществ, добавок, консервантов и красителей. Рецепты для приготовления здоровой пищи можно брать из разных источников: интернета, телевидения, книг. Надо употреблять как можно больше свежей зелени, которую можно выращивать даже на собственном подоконнике. Следует внимательно следить за едой после обеда, вечером лучше ограничиваться легкими блюдами, фруктами и напитками. Необходимо доверять своим ощущениям, а не следовать четким правилам и цифрам. Организму лучше знать, что ему нужно и в каких количествах.

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