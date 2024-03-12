Без утомительных диет и спорта: как женщина смогла похудеть на 50 килограммов

Каждый год она стабильно теряла по 12 килограммов, не занимаясь тренировками.
Наверное, все, кто пытается похудеть, знают, что иногда это сложно сделать. Однако в мире много людей, которые своим примером доказывают, что это не так трудно, как кажется на первый взгляд. Стоит немного скорректировать свой образ жизни, и можно сбросить не один десяток лишних килограммов. Рассказываем о женщине, которой удалось сбросить 50 килограммов без жестких диет и изнурительных тренировок, ссылаясь на портал Eating Well.
Как быстро похудеть без диет и занятий спортом
За 4 года Стефани Кэмерон, которая весила 160 килограммов, смогла похудеть на пятьдесят с помощью семи простых правил, которых придерживается до сих пор. Она стабильно теряла каждый год по 12 килограммов.
Какие 7 привычек помогли женщине похудеть на 50 килограммов.
- Надо как можно больше ходить, стараться вести пешеходный образ жизни.
- Не следует пить много вина и не надо подсчитывать калории каждый день. Общую сумму можно подводить в конце недели.
- Следует готовить пищу самостоятельно, она более полезна, потому что не содержит вредных веществ, добавок, консервантов и красителей.
- Рецепты для приготовления здоровой пищи можно брать из разных источников: интернета, телевидения, книг.
- Надо употреблять как можно больше свежей зелени, которую можно выращивать даже на собственном подоконнике.
- Следует внимательно следить за едой после обеда, вечером лучше ограничиваться легкими блюдами, фруктами и напитками.
- Необходимо доверять своим ощущениям, а не следовать четким правилам и цифрам. Организму лучше знать, что ему нужно и в каких количествах.
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