Без яйцеклеток и спермы: ученые создали синтетические человеческие эмбрионы с использованием стволовых клеток

Это революционное достижение, которое позволяет избежать потребности в яйцеклетках или сперме.

Ученые создали синтетические человеческие эмбрионы с использованием стволовых клеток, что является революционным достижением, позволяющим избежать потребности в яйцеклетках или сперме.

Об этом говорится в Guardian.

Специалисты совершили революционный прорыв, который поможет в исследовании генетических расстройств. В то же время, открытие вызывает серьезные этические и правовые вопросы.

Они говорят, что эти модели эмбрионов, напоминающие эмбрионы на ранних стадиях развития человека, могут дать важный толчок к изучению влияния генетических расстройств и биологических причин повторных выкидышей.

Однако эта работа также вызывает серьезные нравственные и юридические вопросы, поскольку выращенные в лаборатории организации не подпадают под действующее законодательство как Британии, так и большинства других стран.

Эти эмбрионы не имеют бьющегося сердца или зачатков мозга, но включают клетки, которые, в частности, формируют плаценту, желточный мешок и сам эмбрион.

Профессор Магдалена Жерницка-Гетц из Кембриджского университета и Калифорнийского технологического института описала работу во время пленарного заседания Международного общества исследования стволовых клеток в Бостоне.

"Мы можем создать человеческие эмбрионообразные модели путем перепрограммирования (эмбриональных стволовых — ред.) клеток", — сказала она на встрече.

Нет ближайшей перспективы клинического использования синтетических эмбрионов. Было бы незаконно имплантировать их в утробу пациента, и пока не ясно, имеют ли эти структуры потенциал для продолжения созревания после самых ранних стадий развития.

"Если вы действительно смоделируете нормальное эмбриональное развитие человека с помощью стволовых клеток, вы сможете получить очень много информации о начальном развитии без использования ранних эмбрионов для исследований", — отметил Робин Ловелл-Бедж, руководитель отдела биологии стволовых клеток и генетики развития Института Фрэнсиса Крика в Лондоне

"Наша модель человека является первой моделью человеческого эмбриона с тремя линиями, которая определяет амнион и зародышевые клетки, клетки-предшественники яйцеклетки и спермы. Он прекрасен и создан полностью из эмбриональных стволовых клеток", — сказала Жерницка-Гетц перед выступлением.

Это событие подчеркивает, насколько быстро наука в этой области опережает закон, и ученые в Великобритании и других странах уже работают над составлением добровольных инструкций по управлению работой на синтетических эмбрионах.

"Если вся цель состоит в том, чтобы эти модели были очень похожи на обычные эмбрионы, то в известном смысле к ним следует относиться так же", — сказал Ловелл-Бедж.

Накануне ученые из Китайской академии наук заявили о том, что на космической станции "Тяньгун" впервые были выращены стволовые клетки крови человека.

Читайте также: