Бежали от войны, а догнала болезнь сына: из-за опухоли у мальчика внезапно отказали ноги

У 11-летнего Левы из Северодонецка однажды утром просто отказали ноги. Как оказалось, причиной стала опухоль.

Об этом рассказали врачи Первого медицинского объединения Львова.

По их словам, во время эвакуации семья из Северодонецка попала под обстрел "Града".

Один из снарядов попал в школу, в укрытии которой находилась мама Татьяна с сыном Левой и родными. Они выбирались буквально из горящего здания. В тот же день сгорела и квартира.

"Но даже на Хмельнитчине, куда перебралась семья, их испытания не завершились. Как-то утром Лева не смог подняться с постели. Ноги не слушались ребенка. Когда мальчика привезли скорой в нашу Больницу Святого Николая, оперировать нужно было максимально быстро. Даже несколько лишних часов могли нанести еще большие последствия для здоровья", — рассказали специалисты.

Команда нейрохирургов во главе с заведующим отделением детской нейрохирургии Михаилом Ловгой выполнили одно из самых сложных вмешательств — осторожно удалили опухоль, которая прорастала в спинной мозг и к тому моменту уже практически полностью обездвижила мальчика.

Операция продолжалась 9 часов. Использовались все необходимые современные технологии для безопасного проведения такой операции, включая микроскоп и интраоперационный нейрофизиологический мониторинг. Опухоль грудного отдела спинного мозга полностью ликвидировали, не задев важных структур спинного мозга.

Сейчас, через два месяца после операции, по словам медиков, состояние мальчика значительно улучшилось. Несмотря на то, что Лева попал к нам с полностью обездвиженными ногами, он уже может сгибать и разгибать нижние конечности.

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