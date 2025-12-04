ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
73
Время на прочтение
1 мин

Безопасное застолье: как не отравиться во время новогодних праздников

Новогодняя ночь уже совсем скоро, а это значит, что пора составлять праздничное меню. Но перед этим стоит узнать, какие продукты покупать раньше времени нежелательно, чтобы не навредить собственному здоровью.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
В период праздников можно отравиться

В период праздников можно отравиться / © Pixabay

Приближаются зимние праздники, связанные с невероятным количеством застолий, во время которых важно не отравиться пищевыми продуктами.

Заготавливая продукты к праздникам или храня готовые блюда, следует помнить, если они будут находиться в ненадлежащих условиях, существует большая вероятность поражения патогенными микроорганизмами, которые приводят к отравлениям.

Какие пищевые продукты имеют наибольший риск инфицирования патогенами:

  • Непастеризованное молоко

  • Сырые яйца

  • Мягкие сыры из непастеризованного молока

  • Сырое мясо, рыба, морепродукты

  • Домашняя консервация

  • Кондитерские изделия с кремом

Предотвратить отравление дома помогут:

  • Чистые руки и кухонные поверхности

  • Отдельные доски и ножи для мяса, рыбы, фруктов или овощей и готовых продуктов

  • Хорошая термическая обработка сырых продуктов перед употреблением

  • Актуальные сроки годности. В случаях, когда с ними все нормально, а вид и запах продукта настораживают, лучше отказаться от него.

  • Временная уборка еды со стола в холодильник после празднования

Как не отравиться готовыми блюдами из кулинарии или ресторана

  • Купите блюда только в проверенных заранее местах

  • Выбирайте праздничные блюда только в ресторанах и кафе, где их готовят на заказ постоянно

  • Не стесняйтесь просить заменить блюдо, если его качество вызывает сомнения

Раньше мы писали о том, как правильно хранить яйца. Больше об этом читайте в новости.

Дата публикации
Количество просмотров
73
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie