Безопасное застолье: как не отравиться во время новогодних праздников
Новогодняя ночь уже совсем скоро, а это значит, что пора составлять праздничное меню. Но перед этим стоит узнать, какие продукты покупать раньше времени нежелательно, чтобы не навредить собственному здоровью.
Приближаются зимние праздники, связанные с невероятным количеством застолий, во время которых важно не отравиться пищевыми продуктами.
Заготавливая продукты к праздникам или храня готовые блюда, следует помнить, если они будут находиться в ненадлежащих условиях, существует большая вероятность поражения патогенными микроорганизмами, которые приводят к отравлениям.
Какие пищевые продукты имеют наибольший риск инфицирования патогенами:
Непастеризованное молоко
Сырые яйца
Мягкие сыры из непастеризованного молока
Сырое мясо, рыба, морепродукты
Домашняя консервация
Кондитерские изделия с кремом
Предотвратить отравление дома помогут:
Чистые руки и кухонные поверхности
Отдельные доски и ножи для мяса, рыбы, фруктов или овощей и готовых продуктов
Хорошая термическая обработка сырых продуктов перед употреблением
Актуальные сроки годности. В случаях, когда с ними все нормально, а вид и запах продукта настораживают, лучше отказаться от него.
Временная уборка еды со стола в холодильник после празднования
Как не отравиться готовыми блюдами из кулинарии или ресторана
Купите блюда только в проверенных заранее местах
Выбирайте праздничные блюда только в ресторанах и кафе, где их готовят на заказ постоянно
Не стесняйтесь просить заменить блюдо, если его качество вызывает сомнения
