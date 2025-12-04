Безопасное застолье: как не отравиться во время новогодних праздников

В период праздников можно отравиться / © Pixabay

Реклама

Приближаются зимние праздники, связанные с невероятным количеством застолий, во время которых важно не отравиться пищевыми продуктами.

Заготавливая продукты к праздникам или храня готовые блюда, следует помнить, если они будут находиться в ненадлежащих условиях, существует большая вероятность поражения патогенными микроорганизмами, которые приводят к отравлениям.

Какие пищевые продукты имеют наибольший риск инфицирования патогенами:

Непастеризованное молоко

Сырые яйца

Мягкие сыры из непастеризованного молока

Сырое мясо, рыба, морепродукты

Домашняя консервация

Кондитерские изделия с кремом

Предотвратить отравление дома помогут:

Чистые руки и кухонные поверхности

Отдельные доски и ножи для мяса, рыбы, фруктов или овощей и готовых продуктов

Хорошая термическая обработка сырых продуктов перед употреблением

Актуальные сроки годности. В случаях, когда с ними все нормально, а вид и запах продукта настораживают, лучше отказаться от него.

Временная уборка еды со стола в холодильник после празднования

Как не отравиться готовыми блюдами из кулинарии или ресторана

Купите блюда только в проверенных заранее местах

Выбирайте праздничные блюда только в ресторанах и кафе, где их готовят на заказ постоянно

Не стесняйтесь просить заменить блюдо, если его качество вызывает сомнения

Раньше мы писали о том, как правильно хранить яйца. Больше об этом читайте в новости.