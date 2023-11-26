Безопасной дозы нет: в Минздраве объяснили, как употребление алкоголя увеличивает риск инсульта

Единственный способ уберечь свое здоровье – полностью отказаться от алкоголя, подчеркнули в Минздраве.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что чем больше алкоголя человек употребляет, тем больше его риск инсульта. Речь идет как о регулярном употреблении алкоголя, так и не о нерегулярном.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Алкоголь увеличивает риск инсульта и непосредственно, и косвенно, в частности:

Употребление алкоголя увеличивает артериальное давление, а гипертензия – это причина половины всех инсультов.

Алкоголь разрушает способность сосудов расширяться при росте объема крови (эндотеличная дисфункция). Это закладывает фундамент для дальнейшей хронической гипертензии.

Употребление алкоголя может стать причиной мигания (фибрилляции) предсердий, а это в пять раз увеличивает риск ишемического инсульта.

Алкоголь искажает действие лекарства для предотвращения тромбозов (антикоагулянтов) и препаратов при мерцании предсердий. Это тоже может завершиться инсультом.

Алкоголь повреждает клетки печени и, как следствие, печень может образовывать недостаточно факторов свертывания крови. А это существенный риск кровоизлияний в мозг, при наличии уже "поврежденных" сосудов.

Потребление алкоголя часто идет в составе нездорового паттерна поведения, включающего также курение, малоактивный образ жизни, несбалансированное питание или несоблюдение лекарственных назначений.

Специалисты подчеркивают, что безопасной дозы алкоголя нет. Единственный способ уберечь свое здоровье – полностью отказаться от алкоголя.

Напомним, ВОЗ предупредила о новой серьезной угрозе для людей.

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