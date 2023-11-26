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Безопасной дозы нет: в Минздраве объяснили, как употребление алкоголя увеличивает риск инсульта

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Безопасной дозы нет: в Минздраве объяснили, как употребление алкоголя увеличивает риск инсульта

Нервная клетка / Фото: Unsplash

Единственный способ уберечь свое здоровье – полностью отказаться от алкоголя, подчеркнули в Минздраве.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что чем больше алкоголя человек употребляет, тем больше его риск инсульта. Речь идет как о регулярном употреблении алкоголя, так и не о нерегулярном.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Алкоголь увеличивает риск инсульта и непосредственно, и косвенно, в частности:

  • Употребление алкоголя увеличивает артериальное давление, а гипертензия – это причина половины всех инсультов.
  • Алкоголь разрушает способность сосудов расширяться при росте объема крови (эндотеличная дисфункция). Это закладывает фундамент для дальнейшей хронической гипертензии.
  • Употребление алкоголя может стать причиной мигания (фибрилляции) предсердий, а это в пять раз увеличивает риск ишемического инсульта.
  • Алкоголь искажает действие лекарства для предотвращения тромбозов (антикоагулянтов) и препаратов при мерцании предсердий. Это тоже может завершиться инсультом.
  • Алкоголь повреждает клетки печени и, как следствие, печень может образовывать недостаточно факторов свертывания крови. А это существенный риск кровоизлияний в мозг, при наличии уже "поврежденных" сосудов.
  • Потребление алкоголя часто идет в составе нездорового паттерна поведения, включающего также курение, малоактивный образ жизни, несбалансированное питание или несоблюдение лекарственных назначений.

Специалисты подчеркивают, что безопасной дозы алкоголя нет. Единственный способ уберечь свое здоровье – полностью отказаться от алкоголя.

Напомним, ВОЗ предупредила о новой серьезной угрозе для людей.

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Дата публикации
Просмотры
217
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