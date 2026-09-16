Биологический возраст снизился всего за 4 недели: ученые назвали ключевой фактор

Как питание влияет на биологический возраст — новое исследование

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Четырёх недель оказалось достаточно, чтобы изменения в питании сказались на ряде показателей организма пожилых людей. Австралийские учёные зафиксировали более низкий расчётный биологический возраст у большинства участников эксперимента, скорректировавших свой рацион.

Об этом сообщило издание Science Daily со ссылкой на исследование ученых Сиднейского университета. Работу возглавила доктор Кейтлин Эндрюс из Школы наук о жизни и окружающей среде.

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В эксперименте приняли участие 104 австралийца в возрасте от 65 до 75 лет. На месяц добровольцев перевели на четыре различных варианта питания, чтобы проследить, как состав рациона повлияет на состояние их организма.

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Количество белка для всех оставалось одинаковым — на него приходилось 14% энергетической ценности рациона. Разница заключалась в другом. Часть добровольцев получала поровну растительного и животного белка, тогда как у остальных растительные источники составляли 70%. Отдельно ученые изменяли долю жиров и углеводов.

В исследование были включены некурящие люди с индексом массы тела от 20 до 35. Участники не были вегетарианцами и не страдали рядом серьезных заболеваний, в том числе сахарным диабетом второго типа, раком, заболеваниями печени и почек.

Результат оценивали не по внешнему виду или самочувствию добровольцев. Ученые использовали данные по 20 биологическим показателям и на их основе определили расчетный биологический возраст. Среди проанализированных параметров были концентрации инсулина, холестерина и С-реактивного белка в крови.

Такой возраст характеризует состояние организма и поэтому может не соответствовать количеству фактически прожитых лет. Например, у двух ровесников могут быть разные показатели обмена веществ, состояния сердечно-сосудистой системы и воспалительных процессов.

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Через четыре недели изменения были зафиксированы в трёх из четырёх групп: совокупность исследуемых показателей соответствовала более молодому биологическому возрасту, чем в начале эксперимента.

Исключением стали добровольцы, которые получали много жиров и при этом одинаковое количество растительного и животного белка. У них существенной разницы не обнаружили. К тому же именно этот вариант меню был наиболее близок к тому, как эти люди питались раньше.

Наиболее значимые статистические данные были получены в другой группе всеядных — с меньшим количеством жиров и большей долей углеводов. Углеводы обеспечивали 53% энергии такого рациона, жиры — 28–29%, белки — 14%.

Учёные пока не установили, насколько длительным является выявленный эффект. Месячный эксперимент не позволяет выяснить, сохранятся ли эти показатели после длительного соблюдения соответствующего рациона.

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Кроме того, полученные результаты не доказывают, что изменение рациона питания способно продлить жизнь или защитить от болезней, риск развития которых возрастает с возрастом. Для проверки такой возможной связи требуются гораздо более длительные наблюдения. Исследователи также считают необходимым проверить результаты на других группах людей.

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