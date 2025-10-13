Благодаря этим животным женщины стареют медленнее: новое исследование

Женщина с собакой / © pexels.com

Их обычно называют «лучшими друзьями человека», но, как оказалось, собаки могут быть особенно полезными именно для женщин. Новое исследование показало, что общение с четвероногими имеет чрезвычайный эффект против старения для женщин.

Об этом пишет Daily Mail.

По словам авторов исследования, проведение только одного часа в неделю с собакой замедляет важный показатель клеточного старения — длину теломеров. Эксперты отмечают, что для женщин собаки могут стать доступным и естественным способом уменьшить влияние стресса и улучшить клеточное здоровье.

Однако, имеет ли подобный эффект общение с собаками для мужчин — пока неизвестно.

Автор исследования, доктор Шерил Краус-Парелло, доцент факультета сестринского дела Университета Атлантической Флориды, считает, что животные имеют положительное «биопсихосоциальное» влияние на женщин.

«Нетрадиционные подходы, такие как общение с животными, могут стать действенной поддержкой. Такие отношения обеспечивают эмоциональную безопасность и стабильность, что особенно важно для женщин», — сказала Краус-Парелло.

Результаты исследования

Для исследования ученые привлекли 28 женщин в возрасте от 32 до 72 лет — все они были ветеранками с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), которое возникает в результате травматических или шокирующих событий. Женщин случайным образом разделили на две группы. Обе участвовали в еженедельных часовых сессиях в течение восьми недель.

Первая группа помогала тренировать служебных собак для других ветеранов, нуждающихся в помощи. Вторая, контрольная группа, только просматривала видео по дрессировке собак.

Участницы носили специальные мониторы, отслеживающие показатели стресса, в частности вариабельность сердечного ритма. Длину теломеров — маркер клеточного старения — определяли по образцам слюны. Теломеры — это участки ДНК на концах хромосом, которые, подобно пластиковым наконечникам на шнурках, защищают генетический материал от повреждения.

Психологические показатели стресса оценивали с помощью анкет, измеряющих уровень ПТСР, тревожности и субъективного стресса.

Результаты показали, что длина теломеров увеличилась в группе, которая занималась тренировкой собак, то есть процессы старения у них замедлились. Эффект был сильнее всего среди ветеранок, переживших боевые действия. В контрольной группе, наоборот, наблюдалось сокращение теломеров, что свидетельствует об ускоренном старении.

С психологической стороны обе группы почувствовали значительное уменьшение симптомов ПТСР, тревожности и стресса — то есть даже участие в исследовании имело терапевтический эффект.

В итоге, результаты демонстрируют перспективные биологические преимущества общения с животными, особенно для ветеранов боевых действий.

Исследователи считают, что даже один час в неделю в компании собак может помочь людям с ПТСР на клеточном уровне — так что необязательно иметь собственного пса, чтобы почувствовать пользу.

«Женщины-военные сталкиваются с уникальными трудностями адаптации, которые часто остаются незамеченными, а традиционные методы лечения ПТСР не всегда подходят. Не все ветераны могут ухаживать за служебным животным, поэтому волонтерская работа с животными может дать похожий лечебный эффект без бремени ответственности за уход», — отметила доктор Краус-Парелло, жена ветерана, который был спасателем во время терактов 11 сентября.

Исследование назвали «прорывным», хотя оно и имело ограничения — небольшую выборку и сосредоточенность только на женщинах из США.

Ученые предполагают, что в будущем стоит проверить, как собаки влияют на мужчин-военных или на более широкую выборку населения.

Ранее, в 2024 году, другое исследование Университета Аризоны показало, что служебные собаки уменьшают проявления ПТСР у ветеранов, большинство из которых были мужчинами, — у них была меньшая депрессия, тревожность и более высокое качество жизни.

К слову, новое исследование показало, что люди готовы доверять собакам и учиться у них, как у других людей. Ученые обнаружили, что в V-образном лабиринте 117 владельцев собак шли за незнакомыми собаками так же, как и за незнакомыми людьми, что свидетельствует об уникальной способности быстро формировать прочные социальные связи с этими животными.