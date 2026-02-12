Бледная кожа и учащенное сердцебиение: врачи назвали неочевидные признаки дефицита железа, которые нельзя игнорировать

Врачи назвали неочевидные признаки дефицита железа, которые нельзя игнорировать / © Pexels

Учащенное сердцебиение и очень бледная кожа могут быть неочевидными признаками дефицита железа.

Об этом пишет Daily Express.

Медики отмечают, что железодефицитную анемию чаще всего провоцируют кровопотери, беременность или несбалансированный рацион. На нехватку железа в организме могут указывать постоянная усталость, одышка и головная боль, однако для подтверждения диагноза необходимо обязательно обратиться к специалисту.

Обычно процедура начинается с консультации у семейного врача, который анализирует образ жизни пациента и назначает общий анализ крови. Этот тест не требует специальной подготовки и позволяет проверить уровень эритроцитов.

Если причина анемии неочевидна, пациента могут направить на дополнительные обследования к профильным специалистам.

Когда диагноз подтвержден, врач назначает соответствующую терапию. Чаще всего для восстановления нормы железа прописывают курс специальных препаратов в таблетках, который в среднем длится около шести месяцев.

Также, если определенные диетические факторы способствуют этому дефициту, семейный врач обычно рекомендует увеличить потребление продуктов, богатых железом. Это могут быть:

темно-зеленые листовые овощи,

обогащенные злаки,

мясо,

сухофрукты и бобовые.

Также врачи рекомендуют при дефиците железа ограничить потребление чая, кофе, молока, молочных продуктов и продуктов с высоким содержанием фитиновой кислоты. Это объясняется тем, что большое количество этих продуктов и напитков затрудняет усвоение железа вашим организмом.

«Крайне важно как можно раньше лечить железодефицитную анемию, поскольку пренебрежение этой проблемой может увеличить риск серьезных заболеваний и инфекций, поскольку она влияет на иммунную систему. Нелеченный дефицит железа также может повысить риск осложнений, включая сердечную недостаточность и тахикардию, а также повышенный риск проблем во время беременности и родов», — предупреждают врачи.

В то же время специалисты назвали малоизвестные симптомы железодефицитной анемии:

затрудненное глотание (дисфагия);

болезненные открытые раны (язвы) в уголках рта;

постоянное ощущение зуда;

желание есть непищевые предметы (к примеру бумагу);

изменение ногтей;

выпадение волос;

боль в языке;

синдром беспокойных ног;

ощущение странного привкуса во рту после употребления пищи;

слышать звон, гудение или шипение в голове.

Если вы заметили у себя один из таких симптомов, вам необходимо обратиться на консультацию к своему семейному врачу.

