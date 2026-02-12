- Дата публикации
Бледная кожа и учащенное сердцебиение: врачи назвали неочевидные признаки дефицита железа, которые нельзя игнорировать
Постоянная усталость, одышка и даже изменение формы ногтей могут свидетельствовать о развитии анемии. Медики предупреждают, что игнорирование дефицита железа может привести к сердечной недостаточности и проблемам с иммунитетом.
Учащенное сердцебиение и очень бледная кожа могут быть неочевидными признаками дефицита железа.
Об этом пишет Daily Express.
Медики отмечают, что железодефицитную анемию чаще всего провоцируют кровопотери, беременность или несбалансированный рацион. На нехватку железа в организме могут указывать постоянная усталость, одышка и головная боль, однако для подтверждения диагноза необходимо обязательно обратиться к специалисту.
Обычно процедура начинается с консультации у семейного врача, который анализирует образ жизни пациента и назначает общий анализ крови. Этот тест не требует специальной подготовки и позволяет проверить уровень эритроцитов.
Если причина анемии неочевидна, пациента могут направить на дополнительные обследования к профильным специалистам.
Когда диагноз подтвержден, врач назначает соответствующую терапию. Чаще всего для восстановления нормы железа прописывают курс специальных препаратов в таблетках, который в среднем длится около шести месяцев.
Также, если определенные диетические факторы способствуют этому дефициту, семейный врач обычно рекомендует увеличить потребление продуктов, богатых железом. Это могут быть:
темно-зеленые листовые овощи,
обогащенные злаки,
мясо,
сухофрукты и бобовые.
Также врачи рекомендуют при дефиците железа ограничить потребление чая, кофе, молока, молочных продуктов и продуктов с высоким содержанием фитиновой кислоты. Это объясняется тем, что большое количество этих продуктов и напитков затрудняет усвоение железа вашим организмом.
«Крайне важно как можно раньше лечить железодефицитную анемию, поскольку пренебрежение этой проблемой может увеличить риск серьезных заболеваний и инфекций, поскольку она влияет на иммунную систему. Нелеченный дефицит железа также может повысить риск осложнений, включая сердечную недостаточность и тахикардию, а также повышенный риск проблем во время беременности и родов», — предупреждают врачи.
В то же время специалисты назвали малоизвестные симптомы железодефицитной анемии:
затрудненное глотание (дисфагия);
болезненные открытые раны (язвы) в уголках рта;
постоянное ощущение зуда;
желание есть непищевые предметы (к примеру бумагу);
изменение ногтей;
выпадение волос;
боль в языке;
синдром беспокойных ног;
ощущение странного привкуса во рту после употребления пищи;
слышать звон, гудение или шипение в голове.
Если вы заметили у себя один из таких симптомов, вам необходимо обратиться на консультацию к своему семейному врачу.