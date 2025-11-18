Блэкауты "убивают" зрение: офтальмолог о том, как отключение света "старят" глаза

Блэкаут / © ТСН

Регулярные отключения света наносят мощный удар по зрению украинцев, особенно зимой, когда световой день короткий. Врач-офтальмолог предупредила, что постоянная перегрузка зрительного аппарата из-за гаджетов в темноте и плохого освещения приводит к головной боли, усталости и ускоряет «старение» глаз.

Об этом врач-офтальмолог, детский офтальмолог Ярига Александра Викторовна рассказала в интервью «Телеграфу».

По словам офтальмологины, отключения света оказывают прямое негативное влияние на зрение. Недостаточность качественного освещения, например попытки читать при свече или фонарике, приводит к быстрой зрительной усталости.

Симптомами этого являются:

ощущение «песка» в глазах;

дискомфорт;

невозможность привести фокус;

головные боли;

всеобщая усталость.

«То есть люди к вечеру чувствуют, что и быстрее устают, и голова болит», — отмечает врач.

Гаджеты в темноте — двойной вред

Отдельную опасность представляет использование гаджетов при отсутствии нормального освещения. Яркие экраны телефонов, ноутбуков и планшетов на фоне тьмы истощают наш зрительный аппарат.

«Это приводит к ужесточению жалоб и, возможно, к появлению заболеваний глаз раньше, чем они должны быть. А у людей, у которых вообще есть проблемы со зрением, их состояние ухудшается», — объясняет Ярига.

«Глаза стареют раньше»: что такое пресбиопия

Врач добавляет, что из-за блекаутов глаза украинцев буквально «стареют» быстрее. Без достаточного освещения «негативные процессы» и повреждение органа зрения происходят гораздо раньше. Фактически люди истощают ресурсы своего организма.

Острое отключение света испытывают люди, уже имеющие проблемы со зрением. В частности, блекауты ускоряют процесс, как пресбиопия.

Это состояние, когда хрусталик — линза, которая находится внутри глаза, — хуже аккомодирует, то есть хуже приводит фокус на близком расстоянии. Людям становится тяжело читать мелкий шрифт.

«Это нормальное состояние для людей старше 40 лет, но из-за частых отключений и недостаточного освещения этот процесс может происходить гораздо раньше», — подытожила врач.

Напомним, в свою очередь глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко заявил, что ситуация со светом в Украине может улучшиться. Так, при отсутствии обстрелов и стабильной погоды продолжительность отключений света может уменьшиться уже через две недели. Тогда Украина постепенно перейдет от аварийных к стабилизационным графикам отключений (4-6 часов в сутки). Это положительный сценарий.

Если Россия продолжит массированные атаки на энергетику, сработает негативный сценарий. Усугубить ситуацию может также похолодание. Так что периоды без света могут возрасти до 12 часов по меньшей мере, а иногда — до 20 часов в сутки.