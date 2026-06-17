Блогерша стекла кровью во время домашних родов, дважды отказавшись от медпомощи

Австралийская блоггерша Стейси Ворнеке с мужем Нейтаном

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Австралийская инфлюэнсерша Стейси Ворнеке умерла после домашних родов, сознательно отказавшись от профессиональной медицинской помощи. Несмотря на критическое кровотечение, женщина только на третий раз согласилась вызвать «скорую».

Об этом пишет Lad Bible.

Австралийская блогерша умерла 29 сентября прошлого года. По заключению судебно-медицинского эксперта, причиной смерти стало «послеродовое кровотечение в условиях домашних родов».

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Стейси родила сына Акселя дома в присутствии мужа Нейтана Ворнеке и Эмили Лал — доулы, то есть человека без медицинского образования, обеспечивающего эмоциональную и физическую поддержку во время родов. Инфлюэнсерша сознательно избрала так называемые «свободные роды» (freebirth) — формат рождения ребенка дома без привлечения профессиональных медиков.

Во время слушания выяснилось, что после рождения плаценты у Ворнеке началось сильное кровотечение, а она начала задыхаться. Несмотря на это, вызвать «скорую» она согласилась только с третьей попытки, дважды перед этим отказавшись.

Прибывшие на место парамедики обнаружили 30-летнюю женщину на полу с холодной кожей и немедленно доставили ее в Больницу Франкстона. Во время перемещения с ношей скорой помощи на больничную койку произошел «большой выброс крови». Медики срочно провели гистерэктомию, пытаясь остановить кровотечение. Для спасения женщины были использованы все запасы крови ее группы, однако, несмотря на это, она пережила несколько остановок сердца и умерла.

В ходе расследования отмечалось, что врачи приложили «героические усилия», чтобы спасти жизнь блогерше.

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В заявлении в суд супруг Натан отметил, что у его жены «были твердые убеждения относительно цепи медицинских вмешательств, которые могут происходить в больничной среде, и сильное желание их избежать».

Ворнеке, которая продвигала в своей деятельности «жизнь без химии», считала «свободные роды» единственным способом родить ребенка полностью по собственным правилам. Также стало известно, что она отказалась от всех пренатальных обследований, включая плановые УЗИ, и не пригласила на роды сертифицированную акушерку.

Патологоанатом Майкл Берк из Викторианского института судебной медицины сообщил, что причиной смерти инфлюэнсерши стала критическая кровопотеря, повлекшая ряд осложнений, среди которых была сердечная недостаточность.

«Смерть женщины во время родов — редкое явление», — сказал патологоанатом, добавив, что кровопотеря во время родов «подвергается немедленному лечению, если ее быстро выявить и правильно лечить».

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В свою очередь Лал рассказала на слушании, что получила 6000 дол. за присутствие во время родов и что она «не была там для того, чтобы сделать роды более безопасными».

«Как именно я должна помогать людям оставаться в безопасности во время родов?» — ответила доула, когда ее спросили, видела ли она свою роль в обеспечении безопасности матери.

«Я не думаю, что мое присутствие делает роды более безопасными. Я была там как подруга в роли поддержки. Я бы не сказала ей: „Мне кажется, ты потеряла слишком много крови“. Это не моя роль», — заявила Лал.

Также женщина добавила, что Ворнеке спрашивала ее, является ли такая кровопотеря нормальной, на что доула ответила, что это было «больше, чем я считала бы нормальным».

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К слову, стримерша Фанди вошла в историю Twitch, первой родив ребенка в прямом эфире перед 15 тысячами зрителей. Восьмичасовая трансляция домашних родов в надувном бассейне сопровождалась шутками блогерши и поздравлением от гендиректора платформы Дэна Кленси, вызвав шквал эмоциональных реакций в чате.

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