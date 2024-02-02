Блокирует инсульты, сердечные приступы и снижает холестерин: назван самый полезный сок в мире

Американские ученые еще в семидесятые годы ХХ века провели ряд исследований и выяснили, что регулярное употребление морковного сока укрепляет сердце и сосуды. Также напиток снижает уровень "плохого" холестерина в крови и блокирует сердечные патологии. Кроме того, сок оказывает положительное влияние на работу всех систем организма, предупреждает онкологию, ожирение и развитие деменции. Рассказываем, в чем польза морковного сока и почему врачи рекомендуют его пить всем без исключения.

Какая польза морковного сока для организма

Морковный фреш насыщает организм калием, витаминами А, В, К и С. В его состав также входят каротиноиды, лютеин, зеаксин, обладающие мощными антиоксидантными свойствами. Именно эти молекулы способны бороться с раком, старением и сердечными заболеваниями. Поэтому польза этого напитка неоценима для нашего здоровья.

Ускоряет метаболизм. Морковный сок ускоряет секрецию желчи, что помогает ускорить обмен веществ в организме. Желчь – это именно та жидкость, которая производится в желчном пузыре и помогает расщеплять жиры. За счет чего можно быстрее похудеть.

Морковный сок ускоряет секрецию желчи, что помогает ускорить обмен веществ в организме. Желчь – это именно та жидкость, которая производится в желчном пузыре и помогает расщеплять жиры. За счет чего можно быстрее похудеть. Улучшает зрение. Морковный фреш содержит бета-каротин, который защищает клетки сетчатки, предотвращая развитие глазных болезней – дегенерацию желтого пятна, катаракту и слепоту. Также морковь содержит лютеин, что предотвращает полную потерю зрения.

Морковный фреш содержит бета-каротин, который защищает клетки сетчатки, предотвращая развитие глазных болезней – дегенерацию желтого пятна, катаракту и слепоту. Также морковь содержит лютеин, что предотвращает полную потерю зрения. Восстанавливает состояние кожи. Всем тем, кто испытывает проблемы с сыпью на коже или псориаз, рекомендовано включить морковный сок в свой рацион. За счет содержания витамина С и бета-каротина кожа быстрее восстанавливается, меньше подвержена сыпям и появлению морщин.

Всем тем, кто испытывает проблемы с сыпью на коже или псориаз, рекомендовано включить морковный сок в свой рацион. За счет содержания витамина С и бета-каротина кожа быстрее восстанавливается, меньше подвержена сыпям и появлению морщин. Снижает развитие онкологии. Морковный сок по выводам научных исследований способен остановить действие раковых клеток в организме. Поэтому этот напиток является отличным помощником в борьбе с разными формами рака.

Морковный сок по выводам научных исследований способен остановить действие раковых клеток в организме. Поэтому этот напиток является отличным помощником в борьбе с разными формами рака. Полезен для беременных женщин. За счет содержания кальция, фолиевой кислоты, калия, магния и витамина А морковный сок способен обновлять организм после родов. Макроэлементы сока помогают укрепить кости и хрящи, а фолиевая кислота способствует нормальному развитию плода. Витамины А и С защищают от внутриутробных инфекций, укрепляют иммунитет матери и ребенка. Поэтому американские врачи рекомендуют беременным женщинам выпивать литр сока в сутки.

За счет содержания кальция, фолиевой кислоты, калия, магния и витамина А морковный сок способен обновлять организм после родов. Макроэлементы сока помогают укрепить кости и хрящи, а фолиевая кислота способствует нормальному развитию плода. Витамины А и С защищают от внутриутробных инфекций, укрепляют иммунитет матери и ребенка. Поэтому американские врачи рекомендуют беременным женщинам выпивать литр сока в сутки. Улучшает работу мозга. Бета-каротин, содержащийся в большом количестве в морковном фреше, снижает риски возрастных заболеваний, связанных с потерей памяти и деменцией, улучшает когнитивные функции. Морковный фреш способствует улучшению памяти за счет усиления проводимости нервных окончаний.

Сколько можно пить морковный сок в день

Да, этот сок имеет большую пользу для организма, но его нужно пить в умеренных количествах. Все фреши практически не имеют клетчатки, потому ими нельзя заменить полноценное питание. Из-за чрезмерного потребления фреша кожа может приобрести легкий оранжевый оттенок за счет содержания бета-каротина. Чтобы избежать нежелательных побочных эффектов от употребления напитка, следует выпивать не больше стакана морковного сока в сутки.

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