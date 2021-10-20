Боксеры или классические трусы: врач рассказала, какое белье не вредит мужскому здоровью

Врач прокомментировала мнение, что мужчинам, планирующим завести ребенка, следует избегать классических трусов из-за их вредности для сперматозоидов.

Уже длительное время в обществе бытует мнение о том, что ношение плотных трусов (которые называют трусами-слипами, трусами-плавками или классическими) снижает количество сперматозоидов и вызывает проблемы с фертильностью у мужчин.

Действительно ли есть подтверждение этому, рассказала урологи и тазовый хирург Рена Малик из Соединенных Штатов, сообщает Men's Health.

классические трусы

Она обратила внимание на мнение, что пребывание мошонки в более высокой температуре может негативно повлиять на качество спермы, что делает свободные боксеры лучшим выбором.

"Если задуматься, боксеры оставляют немного больше места для дыхания, зато плавки тесные и теплые. Поэтому всегда была мысль, что следует избегать плавок, если хотите завести ребенка", — говорит Рена Малик.

"Семейные" трусы

Однако исследования ученых еще в 1990-х годах, в котором принимали участие 97 мужчин, не показало реальной разницы между качеством спермы у мужчин, которые носят различные виды трусов.

Недавние исследования, добавляет она, обнаружили нулевое влияние выбора нижнего белья на способность к зачатию.

Потому что касается мужского здоровья, то на самом деле не имеет значения, предпочитаете ли вы носить боксеры или трусы. Однако Малик указывает, что ношение плавок может в некоторых случаях привести к другим проблемам со здоровьем или гигиеной — например зуд.

Напомним:

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