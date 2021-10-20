Боксеры или классические трусы: врач рассказала, какое белье не вредит мужскому здоровью

Врач прокомментировала мнение, что мужчинам, планирующим завести ребенка, следует избегать классических трусов из-за их вредности для сперматозоидов.
Уже длительное время в обществе бытует мнение о том, что ношение плотных трусов (которые называют трусами-слипами, трусами-плавками или классическими) снижает количество сперматозоидов и вызывает проблемы с фертильностью у мужчин.
Действительно ли есть подтверждение этому, рассказала урологи и тазовый хирург Рена Малик из Соединенных Штатов, сообщает Men's Health.
классические трусы
Она обратила внимание на мнение, что пребывание мошонки в более высокой температуре может негативно повлиять на качество спермы, что делает свободные боксеры лучшим выбором.
"Если задуматься, боксеры оставляют немного больше места для дыхания, зато плавки тесные и теплые. Поэтому всегда была мысль, что следует избегать плавок, если хотите завести ребенка", — говорит Рена Малик.
"Семейные" трусы
Однако исследования ученых еще в 1990-х годах, в котором принимали участие 97 мужчин, не показало реальной разницы между качеством спермы у мужчин, которые носят различные виды трусов.
Недавние исследования, добавляет она, обнаружили нулевое влияние выбора нижнего белья на способность к зачатию.
Потому что касается мужского здоровья, то на самом деле не имеет значения, предпочитаете ли вы носить боксеры или трусы. Однако Малик указывает, что ношение плавок может в некоторых случаях привести к другим проблемам со здоровьем или гигиеной — например зуд.
Напомним: