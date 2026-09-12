Боль в плече может быть признаком опасного заболевания: какой симптом нельзя игнорировать

Боль в плече / © Getty Images

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Боль в плече может быть не просто следствием травмы или перенапряжения. Если он постепенно усиливается, а подвижность руки всё больше ограничивается, это может свидетельствовать о так называемом «замороженном плече» — состоянии, которое встречается значительно чаще у людей с сахарным диабетом.

Как пишет венгерское издание Egeszsegkalauz, примерно 10–20% людей с диабетом могут сталкиваться с синдромом «замороженного плеча», который в медицине называют адгезивным капсулитом.

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«Замороженное плечо» характеризуется не только болью, но и постепенной скованностью сустава. Соединительная капсула, окружающая плечевой сустав, утолщается и натягивается, из-за чего движения становятся всё более затруднительными.

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Человеку может быть трудно поднять руку над головой, достать предмет с высокой полки, надеть куртку или завести руку за спину. При этом ограничение движений со временем усиливается, независимо от того, пытается ли человек избегать движений из-за боли.

Еще один характерный признак — усиление боли ночью, из-за чего симптомы могут мешать спать.

При чем здесь сахарный диабет?

Как отмечает Egeszsegkalauz, сахарный диабет является одним из известных факторов риска развития адгезивного капсулита. Длительное повышение уровня глюкозы в крови может негативно влиять на соединительные ткани, сухожилия и коллаген, способствуя их утолщению и потере эластичности.

В то же время само по себе «замороженное плечо» не означает, что у человека обязательно диабет. Боль в плече — очень распространённая проблема, которая может возникать из-за травм, воспаления сухожилий, бурсита, проблем с ротаторной манжетой, артроза и других ортопедических нарушений.

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Однако если боль сопровождается все усиливающейся скованностью, это может стать поводом обратиться к врачу и проверить состояние здоровья.

Синдром может развиваться годами

«Замороженное плечо» обычно развивается постепенно. Сначала боль усиливается, а амплитуда движений уменьшается. Затем боль может несколько ослабнуть, однако скованность остается значительной. На завершающем этапе подвижность плеча постепенно восстанавливается.

Весь процесс может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет. Именно поэтому специалисты советуют не списывать длительную боль и снижение подвижности на возраст, неудобную позу во время сна или обычное перенапряжение.

Особого внимания требует ситуация, когда человеку становится всё труднее выполнять обычные движения рукой или боль регулярно будит его ночью.

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«Замороженное плечо» не является диагнозом диабета

Издание отмечает: адгезивный капсулит сам по себе не является прямым признаком сахарного диабета. В то же время эта патология может стать поводом обратить внимание на другие возможные симптомы нарушения уровня сахара в крови.

В частности, речь идет о необычно сильной жажде, частом мочеиспускании, усталости, незапланированной потере веса, затуманивании зрения или медленном заживлении ран.

Поэтому при сочетании «замороженного плеча» с другими характерными жалобами следует рассказать о них врачу. Не рекомендуется самостоятельно устанавливать причину боли по симптомам.

Для диагностики «замороженного плеча» врач оценивает подвижность сустава и, при необходимости, назначает дополнительные обследования, чтобы исключить другие заболевания.

Основой лечения обычно являются специально подобранные упражнения и физиотерапия. При сильной боли врач может назначить медикаментозное лечение или инъекции. При сахарном диабете некоторые методы, в частности стероидные препараты, требуют особой осторожности, поскольку они могут временно повышать уровень глюкозы в крови.

Напомним: если ваш стул внезапно изменил цвет или консистенцию без видимых причин, это может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем.

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