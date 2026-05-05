Боль в правом подреберье: что может болеть и почему
Боль в правом подреберье чаще всего имеет причины не в печени, а в желчном пузыре, кишечнике, желудке или даже в мышцах и нервных окончаниях. Печень редко дает выраженную боль, поскольку ее ткань почти не содержит болевых рецепторов.
Если у вас болит правой стороне под ребрами, важно оценить характер боли, ее продолжительность и сопутствующие симптомы — это поможет понять, насколько ситуация серьезна.
Основные причины боли в правом подреберье
Патологии желчного пузыря (желчнокаменная болезнь, холецистит) — одна из наиболее частых причин, чему болит правое подреберье. Камни или воспаления вызывают резкую или тянущую боль, особенно после жирной пищи. Боль может отдавать в спину или правое плечо.
Заболевание печени — несмотря на распространенный миф, печень редко болит сама по себе. Но при гепатите, жировой дистрофии или увеличении органа может появляться чувство тяжести или дискомфорта. Часто это ответ на вопрос: болит в правом подреберье что это, когда другие симптомы еще не очевидны.
Проблемы с кишечником — спазмы толстого кишечника, синдром раздраженного кишечника или вздутие могут вызвать боль в правой стороне живота. Боль часто меняется в зависимости от питания и дефекации.
Аппендицит (начальная стадия) — иногда боль начинается в верхних отделах живота, в частности в правом подреберье, а затем уже смещается вниз. Это опасное состояние, требующее немедленного внимания врача.
Межреберная невралгия — если правая сторона под ребрами болит при движениях, вдохе или надавливании, причиной может быть поражение межреберных нервов. Боль часто резкая, «стреляющая».
Мышечное перенапряжение — после физической нагрузки или неудобного движения может возникать локальная боль в правой стороне под ребрами. Он усиливается при движениях туловища.
Заболевание почек — хотя почка расположена ниже, боль может иррадиировать в правое подреберье. Это характерно для камней или воспалительных процессов.
Когда обращаться к врачу
Если вы чувствуете, что боль в правом боку под ребрами усиливается или сопровождается дополнительными симптомами, не стоит откладывать визит к врачу.
Тревожные признаки:
высокая температура (более 38°C);
тошнота или многократная рвота;
резкая, невыносимая боль;
желтушность кожи или глаз;
потемнение мочи, светлый кал;
боль, не преходящая более 24–48 часов.
Если правая сторона под ребрами болит вместе с такими симптомами, это может свидетельствовать об остром воспалительном процессе, нуждающемся в неотложной помощи.
Первая помощь на дому
Если боль умеренная и не сопровождается опасными симптомами, можно попытаться облегчить состояние.
Прием спазмолитика (например, дротаверин, но-шпа) — уменьшает спазм гладкой мускулатуры;
Покой и ограничение физической активности;
Легкая диета — избегать жирной, жареной и тяжелой пищи;
Контроль симптомов — наблюдать, не усиливается ли боль.
Важно: не греть правую сторону при неизвестной причине боли — тепло может ухудшить состояние при воспалении.
Боль в правом подреберье причины имеет разные — от функциональных расстройств до серьезных воспалительных процессов. Самодиагностика в таких случаях ненадежна, поэтому при длительной или интенсивной боли следует обратиться к врачу для точной диагностики.
FAQ
Что болит в правой стороне под ребрами чаще всего?
Чаще это желчный пузырь, кишечник или мышцы, а не печень.
Может ли боль в правом подреберье быть опасной?
Да, особенно если он сопровождается температурой, рвотой или резким усилением.
Болит в правом подреберье, что это может быть после еды?
Зачастую это связано с желчным пузырем или нарушением пищеварения жирной пищи.